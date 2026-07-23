دستگیری‌ ‌عاملان‌ ‌درگیری‌ ‌دسته‌ ‌جمعی‌ ‌مسلحانه و حادثه ساز‌ ‌در‌ ‌کرج

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی با اشاره به دستگیری عاملان درگیری در کرج، اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی و تیراندازی با سلاح ساچمه‌ای در یکی از مناطق شهرستان کرج، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه سه نفر از عاملان اصلی این نزاع و درگیری مسلحانه را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، آنها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چندین قبضه سلاح‌سرد و شمشیر و قمه که در درگیری از آنها استفاده شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، تصریح کرد: متهمان دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم متناسب، به همراه پرونده متشکله به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و اخبار مربوط به فعالیتهای مجرمانه را از طریق سامانه 110 با پلیس در میان بگذارند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.

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