دستگیری عاملان درگیری دسته جمعی مسلحانه و حادثه ساز در کرج
فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری سه نفر از عاملان اصلی درگیری دسته جمعی و حادثه ساز که در جریان آن، با سلاح گرم غیرمجاز ساچمهای تیراندازی صورت گرفته بود در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی با اشاره به دستگیری عاملان درگیری در کرج، اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی و تیراندازی با سلاح ساچمهای در یکی از مناطق شهرستان کرج، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه سه نفر از عاملان اصلی این نزاع و درگیری مسلحانه را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، آنها را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چندین قبضه سلاحسرد و شمشیر و قمه که در درگیری از آنها استفاده شده بود، کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، تصریح کرد: متهمان دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم متناسب، به همراه پرونده متشکله به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و اخبار مربوط به فعالیتهای مجرمانه را از طریق سامانه 110 با پلیس در میان بگذارند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.