افزایش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مهمان روزهای پیش روی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، رضا مرادی افزود: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تقویت بادهای شرقی در مناطق بیابانی کویر مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان مرکزی ادامه دارد و این شرایط، زمینه خیزش و انتقال گردوخاک از این مناطق به استان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: همچنین خیزش گردوخاک محلی از مناطق مستعد، به ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان اراک، دور از انتظار نیست. بررسی‌ها بیانگر روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان مرکزی از روز جمعه 2 مرداد ماه است و انتظار می‌رود دمای هوا تا اواسط هفته آینده به بیشینه خود در این دوره برسد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: وضعیت جوی استان تا روزهای ابتدایی هفته آینده در ساعات صبح عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود. در ساعات بعدازظهر و بخشی از شب، آسمان به صورت قسمتی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود.

مرادی به صدور هشدار سطح زرد از سوی هواشناسی استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بر همین اساس هشدار سطح زرد شماره 24 اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی درباره افزایش غلظت ذرات معلق، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی صادر شده و تا روز شنبه 3 مرداد ماه معتبر است.

وی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در روزهای مستعد خیزش گردوخاک استان تأکید کرده و بیان داشت: از شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس، تقاضا می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از حضور غیرضروری در فضای باز و انجام فعالیت‌های سنگین در زمان افزایش آلودگی هوا خودداری کنند.

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