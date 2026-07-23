خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اداره‌کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:

برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در استان هرمزگان از 3 مرداد

برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در استان هرمزگان از 3 مرداد
کد خبر : 1817607
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای به برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم استان اشاره داشته و اعلام کرد: تمامی امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در سراسر استان از هفته آینده و از روز شنبه 3 مرداد ماه، طبق برنامه پیشین برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و نظر ستاد عالی آزمون‌ها، تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم استان هرمزگان در تمامی رشته‌های تحصیلی، از روز شنبه 3 مرداد ماه سال جاری بدون تغییر و بر اساس جدول زمان‌بندی پیشین برگزار می‌شود.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در اطلاعیه خود به آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم اشاره کرده و آورده است: همچنین از روز یکشنبه 4 مرداد ماه نیز تمامی امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم سراسر استان هرمزگان طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده پیشین، برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: زمان و نحوه برگزاری آن دسته از امتحانات نهایی که پیش از این به تعویق افتاده و کنسل شده بود نیز متعاقباً تعیین و از طریق پورتال رسمی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و همچنین مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تقاضا می‌شود اخبار مربوط به امتحانات را تنها از طریق مراجع رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان پیگیری کرده و به شایعات بی‌اساس منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل