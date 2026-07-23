به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و نظر ستاد عالی آزمون‌ها، تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم استان هرمزگان در تمامی رشته‌های تحصیلی، از روز شنبه 3 مرداد ماه سال جاری بدون تغییر و بر اساس جدول زمان‌بندی پیشین برگزار می‌شود.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در اطلاعیه خود به آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم اشاره کرده و آورده است: همچنین از روز یکشنبه 4 مرداد ماه نیز تمامی امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم سراسر استان هرمزگان طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده پیشین، برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: زمان و نحوه برگزاری آن دسته از امتحانات نهایی که پیش از این به تعویق افتاده و کنسل شده بود نیز متعاقباً تعیین و از طریق پورتال رسمی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و همچنین مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تقاضا می‌شود اخبار مربوط به امتحانات را تنها از طریق مراجع رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان پیگیری کرده و به شایعات بی‌اساس منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.

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