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در آذریایجان شرقی رخ داد؛

مردی همسرش را با چاقو و تبر به قتل رساند

مردی همسرش را با چاقو و تبر به قتل رساند
کد خبر : 1817605
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فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر گفت: مردی ۷۲ ساله که همسر ۶۲ ساله خود را در بخش ممقان با چاقو و تبر به قتل رسانده بود، کمتر از یک ساعت پس از وقوع جنایت دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ غلامحسین زاهد عصر پنج ‌شنبه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل به علت اختلافات خانوادگی در بخش ممقان شهرستان آذرشهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۷۲ ساله به دنبال اختلافات خانوادگی، همسر ۶۲ ساله خود را با استفاده از چاقو و تبر به قتل رسانده و پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی آذرشهر ادامه داد: مأموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضائی، محل اختفای متهم را شناسایی کرده و وی را در کمتر از یک ساعت دستگیر کردند.

زاهد خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با شواهد و مدارک، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

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