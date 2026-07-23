به گزارش ایلنا از خوزستان، احمد طهماسبی شاه‌منصوری امروز پنجشنبه اظهار کرد: آتش‌سوزی که از عصر روز دوشنبه ۳۰ تیرماه جاری در محدوده گزگاه منطقه حفاظت‌شده شیمبار آغاز شده بود با تلاش مستمر و بی‌وقفه محیط‌بانان، آتش‌بانان، دهیار، جوامع محلی و همیاران طبیعت به طور کامل مهار و عملیات خنک‌سازی نیز انجام شد.

وی افزود: به دلیل شیب بسیار تند، صعب‌العبور بودن منطقه، وزش باد و فعال شدن مجدد کانون‌های آتش، عملیات مهار آتش با دشواری فراوان همراه بود اما با حضور مستمر نیروهای عملیاتی از گسترش آتش به سایر بخش‌های منطقه جلوگیری شد.

طهماسبی شاه منصوری ضمن قدردانی از تمامی محیط‌بانان، آتش‌بانان، دهیار، جوامع محلی، همیاران طبیعت و همه افرادی که در عملیات اطفا و پشتیبانی همکاری داشتند، از روحیه ایثار، همدلی و تلاش شبانه‌روزی آنان تقدیر کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا حفاظت از عرصه‌های طبیعی را مسئولیتی همگانی دانست و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش سریع هرگونه آتش‌سوزی، در حفظ میراث طبیعی ارزشمند منطقه حفاظت‌شده شیمبار مشارکت کنند.

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