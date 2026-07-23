محدودیت تردد در جاده کندوان و آزادراه تهران_شمال

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به محدودیت تردد، اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ١٤ روز جمعه ۲ مرداد ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: تردد از ساعت ١٥ همان روز از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس با اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد.

وی افزود: تردد خودروها از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنکوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد خواهد بود .

کرمی یادآورشد: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ١٦ روز جمعه ۲ مرداد با اعلام ماموران پلیس راه در محل ، به صورت یک طرفه خواهد بود.

رییس پلیس راه البرز در خصوص وضعیت ترافیک درراه های استان البرزگفت: اکنون ترافیک درخط جنوبی آزادراه کرج -قزوین حدفاصل پل حصارک تا بهشت سکینه دربرخی نقاط نیمه سنگین است.

انتهای پیام/