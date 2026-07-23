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استاندار البرز:

همزمان با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، چندین پروژه‌ راهبردی استان به بهره‌برداری رسید

همزمان با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، چندین پروژه‌ راهبردی استان به بهره‌برداری رسید
کد خبر : 1817579
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استاندار البرز، گفت: همزمان با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان، مجموعه‌ای از پروژه‌های راهبردی در حوزه‌های آب، برق، سلامت، ورزش و صنعت به بهره‌برداری رسید و روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار و زیرساختی البرز نیز مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان، این سفر را فرصتی برای بررسی میدانی روند اجرای طرح‌های مهم و تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار دانست.

عبداللهی اظهار کرد: در جریان این سفر، مجموعه‌ای از پروژه‌های راهبردی استان در حوزه‌های آب و فاضلاب، انرژی، سلامت، ورزش، صنعت و زیرساخت‌های عمرانی مورد بازدید، افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفت که نشان‌دهنده تداوم روند توسعه و عمران البرز با حمایت دولت است.

وی با اشاره به بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از پل شهید رئیسی (B1) در آزادراه شهید سلیمانی، افزود: روند آواربرداری و بازسازی این پروژه پس از خسارات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام توان در حال انجام است و با بسیج ظرفیت‌های فنی و اجرایی استان، عملیات بازسازی با سرعت و دقت دنبال می‌شود.

استاندار البرز ادامه داد: در این سفر، پروژه‌های بزرگ شرکت آب و فاضلاب استان با اعتباری بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال، ۱۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰.۷ مگاوات، چهار پروژه توسعه زیرساخت شبکه برق و همچنین عملیات اجرایی چهار نیروگاه خورشیدی جدید افتتاح یا آغاز شد که نقش مهمی در تأمین پایدار آب و برق، کاهش ناترازی انرژی و توسعه زیرساخت‌های استان دارد.

عبداللهی با اشاره به افتتاح مرکز رادیوتراپی و انکولوژی امام علی (ع) و درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)، گفت: توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت از اولویت‌های مدیریت استان است و بهره‌برداری از این مراکز، گام مؤثری در افزایش سرانه درمانی البرز محسوب می‌شود.

وی همچنین افتتاح سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج پس از حدود ۱۵ سال انتظار را از دستاوردهای مهم این سفر عنوان کرد و افزود: این مجموعه، ظرفیت میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را برای استان فراهم کرده و زمینه توسعه ورزش قهرمانی و همگانی را تقویت خواهد کرد.

استاندار البرز با اشاره به بازگشت شرکت «درمان‌یاب دارو» به چرخه تولید پس از بازسازی خسارات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: ازسرگیری فعالیت این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ همت و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۲۰۰ نفر، نمادی از پایداری تولید و حمایت از صنعت استان است.

عبداللهی همچنین از بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از کارخانه همیار فیلتر خبر داد و گفت: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۳۶ میلیون انواع فیلتر، از ظرفیت‌های مهم تولیدی استان به شمار می‌رود و نقش مؤثری در توسعه تولید، تقویت زنجیره تأمین، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت استان با بهره‌گیری از حمایت‌های دولت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و شتاب‌بخشی به روند توسعه البرز بیش از پیش فراهم شود.

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