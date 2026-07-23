خبر خوش وزارت بهداشت برای داوطلبان هرمزگانی؛ شانس قبولی بومیها افزایش یافت +فیلم
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص تا ۷۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته پرستاری و برخی رشتههای مورد نیاز به داوطلبان بومی در استانهای مشمول از جمله هرمزگان خبر داد و این تصمیم را گامی برای تقویت ماندگاری نیروهای متخصص در نظام سلامت دانست. وی همچنین از برگزاری آرام و بدون حاشیه پنجاهوسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، طاهره چنگیز در نشست خبری با اصحاب رسانه هرمزگان اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا ۷۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته پرستاری در مقطع کارشناسی و همچنین برخی رشتههای کارشناسی و کاردانی مورد نیاز، به داوطلبان بومی همان شهرستان یا استان اختصاص مییابد.
وی افزود: اجرای این مصوبه موجب افزایش شانس قبولی داوطلبان بومی هرمزگان در رشته پرستاری و سایر رشتههای مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی خواهد شد و در نهایت به تأمین نیروی انسانی متخصص و ماندگار در استانها کمک میکند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به توسعه ظرفیت پذیرش در برخی رشتهها گفت: در رشتههایی مانند فوریتهای پزشکی، علاوه بر پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، امکان جذب دانشآموختگان دیپلم بهیاری نیز فراهم شده است تا فرصت بیشتری برای ادامه تحصیل و ورود به نظام سلامت در اختیار نیروهای بومی قرار گیرد.
چنگیز در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری موفق پنجاهوسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خبر داد و اظهار کرد: این آزمون به صورت همزمان در ۴۰ حوزه امتحانی کشور برگزار شد و بر اساس گزارشهای دریافتی از نمایندگان وزارت بهداشت، از ساعت ۹ تا ۱۳ در فضایی آرام، ایمن و بدون هیچگونه مشکل خاص برگزار شد.
وی با قدردانی از عوامل اجرایی، طراحان سؤالات و مسئولان حفاظت از قرنطینه آزمون افزود: روند برگزاری آزمون با نظم و امنیت کامل انجام شد و تنها تعداد محدودی از گزارشهای احتمالی تخلف، مشابه سالهای گذشته، برای بررسی به کمیته رسیدگی به تخلفات آزمونها ارجاع خواهد شد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین از تغییر در روند رسیدگی به پروندههای تخلفات خبر داد و گفت: کمیته بررسی تخلفات پیش از اعلام نتایج نهایی و آغاز فرآیند انتخاب رشته تشکیل میشود تا وضعیت افراد دارای گزارش تخلف مشخص شود و از بروز مشکلات احتمالی در زمان اعلام نتایج جلوگیری شود.
چنگیز در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای سیاست افزایش پذیرش دانشجویان بومی، ضمن ایجاد انگیزه برای داوطلبان، به تربیت نیروهای متخصص و ماندگار در استانها منجر شود و کیفیت خدمات درمانی با اتکا به ظرفیتهای بومی بیش از گذشته ارتقا یابد.