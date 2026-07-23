به گزارش ایلنا، امیر انصاری افزود: این حیوان که از گونه‌های ارزشمند جانوری منطقه است، به دلیل مصدومیت شدید ناشی از اصابت پرتابه‌های دشمن احتمالاً در روزهای گذشته و همچنین سقوط از پرتگاه در ارتفاعات شهرستان خنداب، دچار شکستگی دست راست شده بود.

وی ادامه داد: این حیوان که به دلیل این آسیب‌ها و استرس ناشی از آن، زمین‌گیر و مورد حمله سگ‌های گله قرار گرفته بود، با همکاری همیاران محیط‌زیست زنده‌گیری و برای درمان، به یگان حفاظت شهرستان خنداب و سپس به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان انتقال یافت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: پس از معاینات تخصصی دامپزشکی، مشخص شد این قوچ 3 ساله از ناحیه دست راست دچار شکستگی استخوان شده و آثار جراحات عمیق ناشی از گازگرفتگی توسط سگ‌های گله نیز در بدن حیوان مشهود بود.

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