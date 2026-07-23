مدیرکل محیطزیست استان مرکزی خبر داد:
نجات یک رأس قوچ وحشی 3 ساله در منطقه شکار ممنوع پلنگاب شهرستان خنداب / اصابت پرتابه، سقوط از پرتگاه و حمله سگهای وحشی
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی گفت: یک رأس قوچ وحشی 3 ساله که بر اثر اصابت پرتابه و حمله سگهای گله دچار آسیبدیدگی شدید شده بود، در منطقه شکار ممنوع پلنگاب شهرستان خنداب زندهگیری شده و سپس به مرکز درمانی انتقال و جراحی تخصصی شد.
به گزارش ایلنا، امیر انصاری افزود: این حیوان که از گونههای ارزشمند جانوری منطقه است، به دلیل مصدومیت شدید ناشی از اصابت پرتابههای دشمن احتمالاً در روزهای گذشته و همچنین سقوط از پرتگاه در ارتفاعات شهرستان خنداب، دچار شکستگی دست راست شده بود.
وی ادامه داد: این حیوان که به دلیل این آسیبها و استرس ناشی از آن، زمینگیر و مورد حمله سگهای گله قرار گرفته بود، با همکاری همیاران محیطزیست زندهگیری و برای درمان، به یگان حفاظت شهرستان خنداب و سپس به ادارهکل حفاظت محیطزیست استان انتقال یافت.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی اظهار داشت: پس از معاینات تخصصی دامپزشکی، مشخص شد این قوچ 3 ساله از ناحیه دست راست دچار شکستگی استخوان شده و آثار جراحات عمیق ناشی از گازگرفتگی توسط سگهای گله نیز در بدن حیوان مشهود بود.