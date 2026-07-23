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با حضور معاون‌ اجرایی رئیس جمهور؛

پس از ۱۵ سال انتظار سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج افتتاح شد

پس از ۱۵ سال انتظار سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج افتتاح شد
کد خبر : 1817515
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همزمان با بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی حوزه ورزش و جوانان، سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب کرج به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ورزشی استان البرز، پس از حدود ۱۵ سال انتظار افتتاح شد و ظرفیت میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی را برای این استان فراهم کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، همزمان با افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی حوزه ورزش و جوانان، ۶ پروژه شاخص در استان البرز به بهره‌برداری رسید که مهم‌ترین آن‌ها سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب کرج است.

این سالن که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ورزشی استان البرز شناخته می‌شود، پس از حدود ۱۵ سال از زمان آغاز عملیات اجرایی، تکمیل و افتتاح شد تا انتظار طولانی جامعه ورزش استان برای بهره‌برداری از این مجموعه به پایان برسد.

سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج با برخورداری از امکانات و استانداردهای لازم، ظرفیت میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی را دارد و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان البرز و کاهش کمبود فضاهای ورزشی سرپوشیده در مرکز کشور ایفا خواهد کرد.

بهره‌برداری از این پروژه، گامی مهم در راستای ارتقای سرانه ورزشی استان، توسعه ورزش قهرمانی و همگانی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی به شمار می‌رود.

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