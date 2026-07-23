زندهگیری ۲ میمون از محل نگهداری غیرمجاز در بستانآباد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از کشف و زندهگیری دو قلاده میمون که بهصورت غیرمجاز در شهرستان بستانآباد نگهداری میشدند، خبر داد و گفت: این حیوانات به مرکز مجاز نگهداری حیاتوحش منتقل شدند و پرونده قضایی برای متخلف تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، مرتضی نعمتپور با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرمجاز حیاتوحش و با دستور مقام قضایی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش استان، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستانآباد و نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این عملیات، دو قلاده میمون که بهصورت غیرمجاز نگهداری میشدند، با استفاده از تجهیزات تخصصی و اسلحه بیهوشی بهصورت ایمن زندهگیری شدند و پس از انجام اقدامات اولیه، برای نگهداری به یک مرکز مجاز نگهداری حیاتوحش منتقل شدند.
وی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان، گفت: در این ارتباط برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.
همچنین هادی مردمی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مخاطرات بهداشتی نگهداری غیرمجاز حیاتوحش، مطرح کرد: تقاضا برای خرید و نگهداری گونههای وحشی و غیربومی، یکی از عوامل تداوم قاچاق حیاتوحش است.
وی از شهروندان خواست از خرید و نگهداری گونههای وحشی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.