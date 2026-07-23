رسید جعلی، کلاهبرداری ۳۰ میلیاردی رقم زد / کلاهبردار حرفهای در تور پلیس آگاهی مازندران
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری فردی که با استفاده از رسیدهای جعلی اقدام به ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت فردی با استفاده از رسیدهای جعلی و انجام معاملات صوری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق شدند متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: بررسیهای انجامشده نشان داد متهم با بهرهگیری از شگرد ارائه رسیدهای جعلی و سوءاستفاده از اعتماد افراد، اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال کرده است.
سرهنگ خورشاد خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۰ نفر از شکات پرونده شناسایی شدهاند و با توجه به شیوه فعالیت متهم، احتمال افزایش تعداد مالباختگان وجود دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران در پایان هشدار داد: شهروندان در انجام معاملات و مبادلات مالی، صرفاً به ارائه تصویر یا پیامک رسید واریز وجه اکتفا نکرده و حتماً از واریز قطعی مبلغ به حساب خود اطمینان حاصل کنند.
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