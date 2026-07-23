به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی با استفاده از رسیدهای جعلی و انجام معاملات صوری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق شدند متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم با بهره‌گیری از شگرد ارائه رسیدهای جعلی و سوءاستفاده از اعتماد افراد، اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال کرده است.

سرهنگ خورشاد خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۰ نفر از شکات پرونده شناسایی شده‌اند و با توجه به شیوه فعالیت متهم، احتمال افزایش تعداد مالباختگان وجود دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران در پایان هشدار داد: شهروندان در انجام معاملات و مبادلات مالی، صرفاً به ارائه تصویر یا پیامک رسید واریز وجه اکتفا نکرده و حتماً از واریز قطعی مبلغ به حساب خود اطمینان حاصل کنند.

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