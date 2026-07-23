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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبرداد؛

ماینرهای ۳۰میلیاردی فاقد مجوز از مدار خارج شدند

ماینرهای ۳۰میلیاردی فاقد مجوز از مدار خارج شدند
کد خبر : 1817504
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲۱ دستگاه ماینر فاقد مجوز به ارزش به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی، بیان داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از خبری مبنی بر نگهداری تعدادی ماینر غیرمجاز در یک منزل مسکونی واقع در یکی از محله‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی به همراه معاون دادستان به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل ۲۱ دستگاه ماینر فاقد مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و یک نفر دستگیر و به مرجع قانونی معرفی شد.

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