به گزارش ایلنا، پروژه کمربندی خلخال که یکی از نیازهای اساسی زیرساختی این شهرستان محسوب می‌شود، با سرعت قابل توجهی در حال پیشروی است. مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، در بازدید میدانی اخیر خود از محل کارگاه پروژه، ضمن بررسی پیشرفت کار، بر اهمیت تسریع در تکمیل این مسیر تاکید کرد.

این پروژه که طول آن ۵.۷ کیلومتر برآورد شده، از سال گذشته میلادی وارد مرحله اجرایی شده است. طبق آمارهای اعلام شده از سوی استانداری، اکنون ۶۳ درصد از ساختار فیزیکی این کمربندی تکمیل شده و با توجه به بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی اختصاص یافته، انتظار می‌رود مراحل نهایی ساخت با دقت بالا طی شود تا نقش حیاتی خود را در کاهش ترافیک شهری ایفا کند.

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