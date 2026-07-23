آزادراه ارومیه - تبریز یک شریان بین المللی است/ احداث مجتمعهای تفریحی دریاچه در دستور کار
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه آزادراه ارومیه - تبریز یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی شمالغرب کشور و یک شریان بین المللی است، گفت: تکمیل این پروژه زمینهساز توسعه اقتصادی، اشتغال، گردشگری و ارتقای جایگاه استان خواهد بود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا رحمانی در جلسه بررسی آخرین اقدامات انجام شده و موانع اجرای پروژه آزادراه ارومیه - تبریز، با بیان اینکه این مسیر تنها یک پروژه راهسازی نیست، افزود: این آزادراه یک شریان ملی و بینالمللی است که علاوه بر اتصال استان به سایر نقاط کشور، مسیر ارتباطی ایران با ترکیه را نیز تقویت کرده و آثار آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایان خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اخذ موافقت دکتر پزشکیان رییس جمهور کشورمان برای اجرای پروژه راهآهن ارومیه - تبریز، خاطرنشان کرد: همزمان با توسعه شبکه ریلی، تکمیل این آزادراه میتواند زیرساختهای حملونقل آذربایجانغربی را متحول کرده و توسعه استان را رقم بزند.
استاندار آذربایجانغربی بر ایجاد مجتمعهای خدماتی، رفاهی و تفریحی در مسیر آزادراه و سواحل دریاچه ارومیه نیز تاکید کرده و افزود: باید مجموعهای کمنظیر در کشور ایجاد شود تا مردم بتوانند شب و روز از این ظرفیت ارزشمند بهرهمند شوند.
رحمانی در پایان تونلهای مسیر را گلوگاه اصلی پروژه دانسته و اضافه کرد: فعالیت در بخش تونلها باید بهصورت شبانهروزی دنبال شود تا این پروژه ملی در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.