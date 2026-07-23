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استاندار: هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام در گلستان وجود دارد

استاندار: هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام در گلستان وجود دارد
کد خبر : 1817486
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استاندار گلستان گفت: هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام در گلستان وجود دارد وهمه مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان استان باید در کنار یکدیگر برای حل مسائل گلستان تلاش کنند.

به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های ریلی استان اظهار کرد: گلستان در مسیر ارتباطی مهم ایران با کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد و کریدور ریلی ایران، ترکمنستان، قزاقستان و چین می‌تواند فرصت بزرگی برای توسعه تجارت، ترانزیت و اقتصاد استان ایجاد کند. 

وی ادامه داد: دشمن نیز به اهمیت این مسیرها پی برده و تلاش کرده با ایجاد اختلال، مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شود، اما مسیر توسعه و خدمت‌رسانی متوقف نخواهد شد. 

استاندار گلستان با اشاره به وجود هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام در استان گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت استان، تعیین تکلیف این طرح‌هاست و برای تکمیل آن‌ها باید از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کنیم. 

طهماسبی با اشاره به پروژه بیمارستان آیت‌الله طاهری در شصت‌کلاته گفت: این طرح سال‌ها نیمه‌تمام باقی مانده و پیشرفت آن کمتر از ۲۰ درصد است و برای تکمیل چنین پروژه‌هایی نیازمند استفاده از روش‌های جدید تامین مالی هستیم. 

وی افزود: موضوع استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های استان با مسئولان ملی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد مطرح شده و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف، گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود.

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