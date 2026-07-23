به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی، سردار علی‌اکبر جاویدان روز پنجشنبه اظهار کرد: در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی جکیگور در سیستان و بلوچستان با یک گروهک تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور و انجام اقدامات خرابکارانه در استان‌های مرکزی، تصریح کرد: عملیات مذکور با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزمی و عملیاتی مرزبانان همراه بود.

سردار جاویدان، افزود: در این عملیات، ۲ قبضه سلاح M۴ به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری از این گروهک تروریستی کشف شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجاهدانه مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای جنوب‌شرق کشور، خاطرنشان کرد: تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی همچنان ادامه دارد.

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