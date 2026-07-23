خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هلاکت ۲ تروریست در درگیری مسلحانه در مرزهای جنوب‌شرق کشور

هلاکت ۲ تروریست در درگیری مسلحانه در مرزهای جنوب‌شرق کشور
کد خبر : 1817475
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی فراجا از انهدام یک تیم تروریستی و هلاکت ۲ نفر از اعضای این گروهک در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی «جکیگور» در مرزهای جنوب‌شرق کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی، سردار علی‌اکبر جاویدان روز پنجشنبه اظهار کرد: در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی جکیگور در سیستان و بلوچستان با یک گروهک تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور و انجام اقدامات خرابکارانه در استان‌های مرکزی، تصریح کرد: عملیات مذکور با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزمی و عملیاتی مرزبانان همراه بود.
سردار جاویدان، افزود: در این عملیات، ۲ قبضه سلاح M۴ به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری از این گروهک تروریستی کشف شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجاهدانه مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای جنوب‌شرق کشور، خاطرنشان کرد: تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل