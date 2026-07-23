هلاکت ۲ تروریست در درگیری مسلحانه در مرزهای جنوبشرق کشور
فرمانده مرزبانی فراجا از انهدام یک تیم تروریستی و هلاکت ۲ نفر از اعضای این گروهک در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی «جکیگور» در مرزهای جنوبشرق کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی، سردار علیاکبر جاویدان روز پنجشنبه اظهار کرد: در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی جکیگور در سیستان و بلوچستان با یک گروهک تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور و انجام اقدامات خرابکارانه در استانهای مرکزی، تصریح کرد: عملیات مذکور با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزمی و عملیاتی مرزبانان همراه بود.
سردار جاویدان، افزود: در این عملیات، ۲ قبضه سلاح M۴ به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری از این گروهک تروریستی کشف شد.
وی با قدردانی از تلاشهای مجاهدانه مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای جنوبشرق کشور، خاطرنشان کرد: تلاشهای اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی همچنان ادامه دارد.