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ادامه‌ی روند درمان ۱۱ مجروح حمله‌ی موشکی دشمن آمریکایی به شلمچه

ادامه‌ی روند درمان ۱۱ مجروح حمله‌ی موشکی دشمن آمریکایی به شلمچه
کد خبر : 1817469
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دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در پی حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا به محدوده پایانه مرزی شلمچه، ۲ تن به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر دیگر مجروح شدند که روند درمان آن‌ها در حال انجام است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا امروز پنجشنبه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس و آمبولانس‌های مستقر در مرز بین المللی شلمچه در کنار سایر نیروهای امدادی در محل حاضر شدند و ضمن انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه بهداشت و درمان منطقه افزود: تمامی ظرفیت‌های درمانی، بیمارستانی و اورژانس پیش‌بیمارستانی در حالت آماده‌باش قرار دارند و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی بدون وقفه و با حداکثر توان ادامه دارد.

 افرا، این حمله به زائران حسینی را جنایتی آشکار، مغایر با اصول انسانی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست و تاکید کرد: دشمنان با هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع، بار دیگر ماهیت ضدبشری خود را آشکار کردند، اما این اقدامات هرگز خللی در اراده عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای حضور در حماسه عظیم اربعین ایجاد نخواهد کرد.

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای این حادثه و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی با آمادگی کامل نیروهای امدادی، درمانی و عملیاتی تا پایان مراسم با قدرت ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در حمله موشکی بامداد امروز آمریکا به مرز شلمچه، دو نفر از هم‌وطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.

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