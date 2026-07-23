به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پیمان اسکندری ظهر امروز در نشست شورای معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای را از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و بر حمایت همه‌جانبه از اجرای طرح‌های گلخانه‌ای در استان قزوین تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به نقش شهرک‌های گلخانه‌ای در افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب و ارتقای امنیت غذایی کشور اظهار کرد: توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای یکی از سیاست‌های راهبردی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع با جدیت در برنامه‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور دنبال می‌شود.

اسکندری با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در توسعه کشت‌های گلخانه‌ای افزود: اقدامات قابل توجهی در شهرک گلخانه‌ای نودهک انجام شده و توسعه این شهرک نیز در دستور کار قرار دارد. با تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران این مجموعه می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات گلخانه‌ای کشور تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان را از محورهای اصلی توسعه شهرک‌های کشاورزی عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دانش فنی روز و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات گلخانه‌ای را فراهم می‌کند و از سیاست‌های کلان شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور است.

وی با تأکید بر حمایت از طرح‌های توسعه‌ای استان قزوین تصریح کرد: شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور آمادگی دارد از طرح‌های توسعه گلخانه‌ای این استان حمایت کرده و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش تولید، زمینه اشتغال‌زایی، رونق سرمایه‌گذاری و تحقق کشاورزی دانش‌بنیان را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در تأمین پایدار امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

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