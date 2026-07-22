وی افزود: بررسی‌های میدانی و ارزیابی ابعاد این حملات از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اخبار تکمیلی درباره میزان خسارات احتمالی و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.