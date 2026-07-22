معاون امنیتی استاندار خوزستان:
حملهی موشکی دشمن به دو نقطه در اهواز و رامشیر
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به ۲ نقطه در اطراف شهرهای اهواز و رامشیر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی بامداد پنجشنبه اظهار کرد: یک سوله انبار آسفالت در اطراف شهر رامشیر و همچنین یک نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای میدانی و ارزیابی ابعاد این حملات از سوی دستگاههای مسئول در حال انجام است و اخبار تکمیلی درباره میزان خسارات احتمالی و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.