خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امنیتی استاندار خوزستان:

حمله‌ی موشکی دشمن به دو نقطه در اهواز و رامشیر

حمله‌ی موشکی دشمن به دو نقطه در اهواز و رامشیر
کد خبر : 1817262
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به ۲ نقطه در اطراف شهرهای اهواز و رامشیر خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی بامداد پنجشنبه اظهار کرد: یک سوله انبار آسفالت در اطراف شهر رامشیر و همچنین یک نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های میدانی و ارزیابی ابعاد این حملات از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اخبار تکمیلی درباره میزان خسارات احتمالی و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل