به گزارش خبرنگار ایلنا، خانواده جوانی که پس از انتقال به بیمارستان سلامت رستم‌آباد جان خود را از دست داد، نسبت به روند رسیدگی پزشکی به وی انتقاد کرده و خواستار بررسی این پرونده شدند.

جواد حیدری، یکی از بستگان متوفی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: مرحوم روز قبل به دلیل کار در هوای گرم دچار بدحالی شده بود. پس از مراجعه به بیمارستان، با تشخیص گرمازدگی مرخص شد و به منزل بازگشت.

وی ادامه داد: حدود ساعت ۵ صبح روز بعد، حالش دوباره به شدت وخیم شد و به برادرش گفت که وضعیت مناسبی ندارد و قصد دارد برای تهیه دارو به داروخانه برود. چند دقیقه بعد تماس گرفت و گفت کنار بلوار نشسته و توان بلند شدن ندارد. خانواده بلافاصله او را به بیمارستان سلامت رستم‌آباد منتقل کردند.

حیدری مدعی شد: بیمار حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به اورژانس رسید اما تا ساعت‌ها متخصص قلب بر بالین او حاضر نشد. در این مدت تنها آزمایش خون و درخواست سونوگرافی انجام شد و به گفته خانواده، رسیدگی لازم به وضعیت وی صورت نگرفت.

وی افزود: نوار قلب حدود ساعت ۸ صبح گرفته شد و پس از مشاهده مشکل، متخصص قلب را خبر کردند. متخصص حدود ساعت ۹:۳۰ صبح به بیمارستان رسید اما در آن زمان وضعیت بیمار به شدت وخیم شده بود و عملیات احیای قلبی آغاز شد.

حیدری همچنین ادعا کرد:خانواده درخواست انتقال بیمار به یکی از مراکز درمانی رشت را داشتند، اما اعلام شد آمبولانس دولتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد و باید آمبولانس خصوصی تهیه کنند. از سوی دیگر، متخصص قلب نیز به دلیل وخامت حال بیمار، انتقال او را پرخطر اعلام کرده بود.

وی گفت: متأسفانه بیمار حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح جان خود را از دست داد.

حیدری با اشاره به حادثه مشابهی در سال گذشته نیز اظهار کرد:سال گذشته نیز جوانی به نام رمضانی پس از سانحه رانندگی و تأخیر در روند اعزام از همین بیمارستان جان باخت. آن زمان وعده داده شد که امکانات و پزشکان متخصص تقویت شوند، اما به نظر می‌رسد همچنان مشکلات پابرجاست.

وی خواستار ورود دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی دقیق روند درمان این بیمار و روشن شدن علت فوت وی شد.

ادعای قصور پزشکی تأیید نشده است

احمد پور اسماعیل‌، رئیس بیمارستان رستم‌آباد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره فوت این بیمار اظهار کرد: بر اساس شرح حال اولیه، احتمال مصرف قرص توسط بیمار مطرح شده و به همین دلیل تعیین علت قطعی فوت تنها پس از انجام کالبدشکافی و اعلام نظر پزشکی قانونی امکان‌پذیر است.

وی با رد گمانه‌زنی‌ها درباره قصور پزشکی افزود: تا زمانی که پزشکی قانونی نتیجه بررسی‌ها را اعلام نکند، نمی‌توان درباره علت فوت یا وجود هرگونه سهل‌انگاری اظهار نظر کرد.

رئیس بیمارستان رستم‌آباد ادامه داد: بیمار توسط پزشکان مختلف از جمله جراح و متخصص قلب معاینه شد و بررسی‌های انجام‌شده، از جمله اکوکاردیوگرافی، مشکل حاد قلبی را تأیید نکرد.

پور اسماعیل‌ با بیان اینکه صدور گواهی فوت نیز منوط به اعلام نظر پزشکی قانونی است، گفت: ما بدون مشخص شدن علت فوت، امکان صدور گواهی را نداریم و روند قانونی باید طی شود.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ مستندی مبنی بر قصور کادر درمان وجود ندارد و قضاوت نهایی درباره علت فوت بر عهده پزشکی قانونی خواهد بود.

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