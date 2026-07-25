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ابهام در روند درمان جوان گرمازده در بیمارستان رستمآباد گیلان
رئیس بیمارستان سلامت رستمآباد: علت فوت پس از کالبدشکافی مشخص میشود
مرگ جوانی که خانوادهاش میگویند پس از مراجعه به بیمارستان با تشخیص گرمازدگی مرخص شده بود، اکنون با اظهارات متفاوت خانواده و مسئولان بیمارستان در هالهای از ابهام قرار گرفته است،در حالی که پسردایی متوفی مدعی است وضعیت جسمانی او از ساعات اولیه بامداد رو به وخامت گذاشته و پس از انتقال دوباره به بیمارستان جان باخته، رئیس بیمارستان هرگونه قضاوت درباره علت فوت را منوط به اعلام نظر پزشکی قانونی و نتیجه کالبدشکافی میداند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خانواده جوانی که پس از انتقال به بیمارستان سلامت رستمآباد جان خود را از دست داد، نسبت به روند رسیدگی پزشکی به وی انتقاد کرده و خواستار بررسی این پرونده شدند.
جواد حیدری، یکی از بستگان متوفی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: مرحوم روز قبل به دلیل کار در هوای گرم دچار بدحالی شده بود. پس از مراجعه به بیمارستان، با تشخیص گرمازدگی مرخص شد و به منزل بازگشت.
وی ادامه داد: حدود ساعت ۵ صبح روز بعد، حالش دوباره به شدت وخیم شد و به برادرش گفت که وضعیت مناسبی ندارد و قصد دارد برای تهیه دارو به داروخانه برود. چند دقیقه بعد تماس گرفت و گفت کنار بلوار نشسته و توان بلند شدن ندارد. خانواده بلافاصله او را به بیمارستان سلامت رستمآباد منتقل کردند.
حیدری مدعی شد: بیمار حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به اورژانس رسید اما تا ساعتها متخصص قلب بر بالین او حاضر نشد. در این مدت تنها آزمایش خون و درخواست سونوگرافی انجام شد و به گفته خانواده، رسیدگی لازم به وضعیت وی صورت نگرفت.
وی افزود: نوار قلب حدود ساعت ۸ صبح گرفته شد و پس از مشاهده مشکل، متخصص قلب را خبر کردند. متخصص حدود ساعت ۹:۳۰ صبح به بیمارستان رسید اما در آن زمان وضعیت بیمار به شدت وخیم شده بود و عملیات احیای قلبی آغاز شد.
حیدری همچنین ادعا کرد:خانواده درخواست انتقال بیمار به یکی از مراکز درمانی رشت را داشتند، اما اعلام شد آمبولانس دولتی در اختیارشان قرار نمیگیرد و باید آمبولانس خصوصی تهیه کنند. از سوی دیگر، متخصص قلب نیز به دلیل وخامت حال بیمار، انتقال او را پرخطر اعلام کرده بود.
وی گفت: متأسفانه بیمار حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح جان خود را از دست داد.
حیدری با اشاره به حادثه مشابهی در سال گذشته نیز اظهار کرد:سال گذشته نیز جوانی به نام رمضانی پس از سانحه رانندگی و تأخیر در روند اعزام از همین بیمارستان جان باخت. آن زمان وعده داده شد که امکانات و پزشکان متخصص تقویت شوند، اما به نظر میرسد همچنان مشکلات پابرجاست.
وی خواستار ورود دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای نظارتی برای بررسی دقیق روند درمان این بیمار و روشن شدن علت فوت وی شد.
ادعای قصور پزشکی تأیید نشده است
احمد پور اسماعیل، رئیس بیمارستان رستمآباد، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره فوت این بیمار اظهار کرد: بر اساس شرح حال اولیه، احتمال مصرف قرص توسط بیمار مطرح شده و به همین دلیل تعیین علت قطعی فوت تنها پس از انجام کالبدشکافی و اعلام نظر پزشکی قانونی امکانپذیر است.
وی با رد گمانهزنیها درباره قصور پزشکی افزود: تا زمانی که پزشکی قانونی نتیجه بررسیها را اعلام نکند، نمیتوان درباره علت فوت یا وجود هرگونه سهلانگاری اظهار نظر کرد.
رئیس بیمارستان رستمآباد ادامه داد: بیمار توسط پزشکان مختلف از جمله جراح و متخصص قلب معاینه شد و بررسیهای انجامشده، از جمله اکوکاردیوگرافی، مشکل حاد قلبی را تأیید نکرد.
پور اسماعیل با بیان اینکه صدور گواهی فوت نیز منوط به اعلام نظر پزشکی قانونی است، گفت: ما بدون مشخص شدن علت فوت، امکان صدور گواهی را نداریم و روند قانونی باید طی شود.
وی تأکید کرد: تاکنون هیچ مستندی مبنی بر قصور کادر درمان وجود ندارد و قضاوت نهایی درباره علت فوت بر عهده پزشکی قانونی خواهد بود.