تجهیز دهیاریهای مناطق پرخطر قزوین به ادوات اطفای حریق
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از تجهیز دهیاریهای مناطق پرخطر قزوین به ادوات اطفای حریق خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرتاله مهدیخانی در حاشیه مراسم اهداء تجهیزاتِ اطفای حریق به دهیاریِ دو روستای کیخنان از توابع بخش کوهین و دلجک از توابع بخش طارم که با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان انجام شد، گفت: روستاهای با پتانسیل حریق بالا در استان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شناسایی شده است.
وی افزود: در راستای ایجاد آمادگی بیشتر و مقابله با حریق های احتمالی در مراتع و مزارع، تعدادی ادواتِ اطفاء حریق که شامل دستگاه دمنده و آتش کوب بوده و از محل اعتبارات اداره کل مدیریت بحران استان تهیه گردیده، به دهیاری های این دو روستا اهدا شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به نقش بسیار مهم و حیاتی افراد محلی در اطفای حریق بر اهمیت تجهیز دهیاریها و آموزشِ دهیاران و روستاییان در خصوص نحوه همکاری با نیروهای امدادی و شرکت در عملیات اطفا تاکید کرد.