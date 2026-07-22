به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی در حاشیه مراسم اهداء تجهیزاتِ اطفای حریق به دهیاریِ دو روستای کیخنان از توابع بخش کوهین و دلجک از توابع بخش طارم که با حضور مدیر‌کل منابع طبیعی استان انجام شد، گفت: روستاهای با پتانسیل حریق بالا در استان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شناسایی شده است.

وی افزود: در راستای ایجاد آمادگی بیشتر و مقابله با حریق های احتمالی در مراتع و مزارع، تعدادی ادواتِ اطفاء حریق که شامل دستگاه دمنده و آتش کوب بوده و از محل اعتبارات اداره کل مدیریت بحران استان تهیه گردیده، به دهیاری های این دو روستا اهدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به نقش بسیار مهم و حیاتی افراد محلی در اطفای حریق بر اهمیت تجهیز دهیاریها و آموزشِ دهیاران و روستاییان در خصوص نحوه همکاری با نیروهای امدادی و شرکت در عملیات اطفا تاکید کرد.

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