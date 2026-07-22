به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری در رویداد تا ثریا با انتقاد از روش‌های سنتی که منجر به آسیب به خاک و محیط زیست شده است، تأکید کرد: تنها از طریق به‌کارگیری شیوه های نوین و علمی می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد.

استاندار تصریح کرد: مدیریت ناترازی در آب، برق و گاز، پیش‌شرط اصلی جلوگیری از آلودگی‌ها و حفظ سلامت اکوسیستم استان است.

نوذری همچنین از برنامه‌های راهبردی استان برای تقویت بخش کشاورزی و صادرات خبر داد و از تلاش برای ایجاد پارک لجستیک جهت تسهیل صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت.

وی با اشاره به وجود زیرساخت‌های مناسب برای تجارت، تأکید کرد که هدف اصلی، تبدیل پتانسیل‌های کشاورزی استان به فرصت‌های صادراتی است، مشروط بر اینکه این روند با افزایش بهره‌وری و مصرف بهینه منابع آبی همراه باشد تا از بحران کم‌آبی جلوگیری شود.

استاندار قزوین تأکید کرد: مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی و توسعه اقتصادی، نیازمند همکاری نزدیک میان دولت و مراکز دانشگاهی است.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت از ایده‌هایی که بهره‌وری را در صنایع و کشاورزی بالا می‌برند، می‌توان بر چالش‌های موجود فائق آمد و با اتکا به ظرفیت‌های علمی و نیروی جوان، قزوین را به یکی از پیشروترین استان‌های کشور در زمینه توسعه پایدار و صادرات‌محور تبدیل کرد.

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