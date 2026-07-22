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طوفان در سیستان شدت گرفت؛ باد ۱۰۸ کیلومتری دید افقی زابل را به ۳۰۰ متر رساند

طوفان در سیستان شدت گرفت؛ باد ۱۰۸ کیلومتری دید افقی زابل را به ۳۰۰ متر رساند
کد خبر : 1817229
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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و وقوع طوفان گردوخاک، دید افقی این شهرستان را تا ۳۰۰ متر کاهش داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: همزمان با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه، سرعت وزش باد در شهرستان زهک نیز به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک ناشی از این پدیده، دید افقی را در این شهرستان به ۴۰۰ متر کاهش داد.

وی افزود: گردوغبار علاوه بر منطقه سیستان، دیگر نقاط استان را نیز تحت تأثیر قرار داده، به‌گونه‌ای که دید افقی در زاهدان به ۲ هزار متر و در ایستگاه‌های هواشناسی خاش و سراوان به ۳ هزار متر رسیده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی گفت: تا ظهر جمعه در شهرستان‌های شمالی استان، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حیدری ادامه داد: در زاهدان، مناطق مرکزی و به‌تدریج نواحی جنوبی استان نیز وزش باد همراه با گردوخاک، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت و در عین حال از شدت گرمای هوا در این مناطق کاسته می‌شود.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی، در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز در محورهای مواصلاتی به دلیل کاهش دید افقی با احتیاط بیشتری تردد کنند.

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