طوفان در سیستان شدت گرفت؛ باد ۱۰۸ کیلومتری دید افقی زابل را به ۳۰۰ متر رساند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: همزمان با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه، سرعت وزش باد در شهرستان زهک نیز به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک ناشی از این پدیده، دید افقی را در این شهرستان به ۴۰۰ متر کاهش داد.

وی افزود: گردوغبار علاوه بر منطقه سیستان، دیگر نقاط استان را نیز تحت تأثیر قرار داده، به‌گونه‌ای که دید افقی در زاهدان به ۲ هزار متر و در ایستگاه‌های هواشناسی خاش و سراوان به ۳ هزار متر رسیده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی گفت: تا ظهر جمعه در شهرستان‌های شمالی استان، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حیدری ادامه داد: در زاهدان، مناطق مرکزی و به‌تدریج نواحی جنوبی استان نیز وزش باد همراه با گردوخاک، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت و در عین حال از شدت گرمای هوا در این مناطق کاسته می‌شود.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی، در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز در محورهای مواصلاتی به دلیل کاهش دید افقی با احتیاط بیشتری تردد کنند.

انتهای پیام/