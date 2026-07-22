توزیع ۷ هزار ماسک در زهک همزمان با تشدید طوفان و ریزگردها
فرماندار زهک از توزیع بیش از هفت هزار ماسک میان شهروندان این شهرستان در پی تشدید طوفان، وزش بادهای ۱۲۰ روزه و افزایش ریزگردها خبر داد و گفت: اقدامات حمایتی تا زمان تداوم شرایط نامساعد جوی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روحالله جهانتیغ، اظهار کرد: در پی تشدید طوفان، افزایش غلظت ریزگردها و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، طی روزهای اخیر بیش از هفت هزار ماسک در سطح این شهرستان میان شهروندان توزیع شده است.
وی افزود: نیروهای جمعیت هلالاحمر با استقرار در نقاط مختلف شهرستان، علاوه بر توزیع ماسک، آموزشهای خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی برای کاهش اثرات آلودگی هوا را به صورت چهرهبهچهره به مردم ارائه کردند.
فرماندار زهک بیان کرد: این اقدام با هدف حفاظت از سلامت شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران دارای مشکلات تنفسی انجام شده و تا زمان تداوم شرایط نامساعد جوی، خدمات حمایتی ادامه خواهد داشت.
جهانتیغ با اشاره به تداوم طوفانهای گرد و غبار در منطقه سیستان، تأکید کرد: اگرچه توزیع ماسک و اقدامات امدادی در مدیریت شرایط بحرانی مؤثر است، اما حل ریشهای این معضل نیازمند اجرای راهکارهای پایدار برای مهار کانونهای گرد و غبار، احیای تالاب هامون و کاهش آثار این پدیده بر زندگی مردم است.