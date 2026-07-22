مهاجرانی:
حمایت از گردشگری سیستان و بلوچستان در اولویت دولت قرار گرفت
سخنگوی دولت با تأکید بر لزوم جبران خسارتهای واردشده به فعالان گردشگری سیستان و بلوچستان در پی تنشهای اخیر، گفت: دولت بررسی مشکلات هتلها، اقامتگاههای بومگردی و تأسیسات گردشگری استان را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داده و برای بازگرداندن رونق به این صنعت برنامهریزی کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی که در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان از ظرفیتها و چالشهای این منطقه بازدید میکند، روز چهارشنبه در نشست با فعالان گردشگری شهرستانهای چابهار و دشتیاری، بر عزم دولت برای حمایت از صنعت گردشگری استان تأکید کرد.
وی با اشاره به نگاه دولت به گردشگری بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه، اظهار کرد: با پیگیریهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وضعیت هتلها، اقامتگاههای بومگردی و سایر تأسیسات گردشگری که در جریان تحولات منطقهای و جنگ اخیر دچار آسیب شدهاند، در حال بررسی است.
مهاجرانی افزود: دولت در تلاش است با تدوین بستههای حمایتی، این مراکز را هرچه سریعتر به چرخه فعالیت بازگرداند و بخشی از خسارتهای واردشده به فعالان بخش خصوصی را جبران کند.
سخنگوی دولت همچنین بر ضرورت تداوم گفتوگوی مستقیم میان مسئولان و فعالان حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: تصمیمگیریهای مؤثر زمانی شکل میگیرد که بر پایه تجربه و دیدگاه فعالان میدانی باشد.
در حاشیه این نشست، خیرالنساء امیری، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار نیز گفت: حضور سخنگوی دولت در منطقه، فرصت مناسبی برای آشنایی نزدیک با ظرفیتهای گردشگری دریایی و ساحلی و همچنین چالشهای زیرساختی جنوب سیستان و بلوچستان فراهم کرد.
مهاجرانی در ادامه سفر خود از شهرستانهای کنارک و زرآباد و همچنین روستای گردشگری درک بازدید کرد؛ روستایی که در فهرست نامزدهای ثبت در برنامه «دهکدههای جهانی گردشگری ۲۰۲۶» قرار دارد و از مهمترین ظرفیتهای گردشگری استان به شمار میرود.