به گزارش خبرنگار ایلنا، وام ازدواج در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از جوانان برای آغاز زندگی مشترک تبدیل شده است، تسهیلاتی که قرار بود بخشی از هزینه‌های سنگین مسکن، جهیزیه و لوازم اولیه زندگی را جبران کند.

اما آنچه امروز بسیاری از زوج‌های جوان در آذربایجان‌غربی با آن روبه‌رو هستند، نه دریافت وام، بلکه انتظار طولانی برای رسیدن نوبت پرداخت است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، از ابتدای امسال ۱۹ هزار و ۶۴۵ نفر برای دریافت وام ازدواج به بانک‌ها معرفی شده‌اند که تا پایان خردادماه تنها پنج هزار و ۱۳ فقره تسهیلات، معادل ۲۵ درصد معرفی‌شدگان، پرداخت شده است. به این ترتیب، اکنون ۱۴ هزار و ۶۳۲ متقاضی همچنان در صف انتظار قرار دارند.

با گذشت زمان مبلغ وام دیگر کارایی ندارد

یکی از زوج‌های جوان ارومیه‌ای که چندین ماه از ثبت‌نام شان می‌گذرد، به ایلنا می‌گوید: قرار بود با وام ازدواج خانه رهن کنیم و وسایل اولیه زندگی را بخریم، اما هر بار که به بانک مراجعه می‌کنیم، پاسخ می‌شنویم که اعتبار تخصیص نیافته است. در این مدت قیمت‌ها چندین بار افزایش یافته و مبلغ وام دیگر مثل گذشته کارایی ندارد.

زوج دیگری نیز می‌گوید: برای اینکه مراسم ازدواج عقب نیفتد، مجبور شدیم از خانواده و دوستان قرض بگیریم. قرار بود وام بخشی از مشکلات مالی ما را حل کند اما حالا خودِ انتظار برای دریافت وام به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است.

قیمت لوازم خانگی و اجاره خانه چند برابر شده است

یکی دیگر از متقاضیان با اشاره به کاهش قدرت خرید تسهیلات اظهار می‌کند: هر ماه که پرداخت وام به تعویق می‌افتد، قیمت لوازم خانگی و اجاره خانه بیشتر می‌شود. شاید مبلغ وام روی کاغذ ثابت باشد، اما ارزش واقعی آن هر روز کمتر از قبل می‌شود.

بیش از ۱۴ هزار زوج آذربایجان غربی در انتطار دریافت وام ازدواج

در همین رابطه، حسین شری‌زاده، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، با تأیید وجود صف طولانی متقاضیان، به ایلنا گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۶۳۲ نفر در انتظار دریافت وام ازدواج هستند و با هماهنگی انجام‌شده با شورای هماهنگی بانک‌های استان، مقرر شده روند پرداخت این تسهیلات با سرعت بیشتری دنبال شود.

شری زاده، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اظهار کرد: بر اساس آمار دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، ۱۹ هزار و ۶۴۵ نفر برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۵ هزار و ۱۳ فقره وام، معادل ۲۵ درصد معرفی‌شدگان، پرداخت شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی سهمیه تسهیلات ازدواج آذربایجان‌غربی را افزایش دهد تا امکان پرداخت وام به تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم شود و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

با وجود وعده‌های مطرح‌شده، بسیاری از زوج‌های جوان معتقدند: تا زمانی که منابع مالی متناسب با تعداد متقاضیان اختصاص نیابد، صف انتظار همچنان پابرجا خواهد ماند. صفی که برای هزاران جوان، تنها یک آمار نیست؛ بلکه فاصله‌ای میان آرزوی آغاز زندگی مشترک و واقعیت دشوار تأمین هزینه‌های آن است.

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