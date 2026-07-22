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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد:

ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی جامعه در گرو هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی / توسعه فرهنگی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است

ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی جامعه در گرو هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی / توسعه فرهنگی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است
کد خبر : 1817156
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بر ضرورت ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرده و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، زمینه پاسخگویی بهتر به مطالبات نسل امروز و ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی جامعه را فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا، علی ایزدی در نشست مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان مرکزی، افزود: توسعه فرهنگی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مالی، انسانی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی همکار برای توسعه برنامه‌های فرهنگی ضروری است.

وی ادامه داد: استفاده هدفمند از امکانات دستگاه‌های اجرایی همکار، ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های مشترک و گسترش خدمات فرهنگی در مناطق مختلف ایجاد می‌کند. برنامه‌ریزی مشترک میان دستگاه‌های فرهنگی، از موازی‌کاری در اجرای رویدادها و هدررفت منابع مالی و انسانی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به ایجاد منابع مالی پایدار برای بخش‌های فرهنگی اشاره کرده و اظهار داشت: ایجاد بسترهای درآمدزا و منابع مالی پایدار، از ضرورت‌های فعالیت مستمر و اثربخش دستگاه‌های فرهنگی و کاهش وابستگی این مجموعه‌ها به اعتبارات محدود دولتی به شمار می‌رود.

ایزدی تصریح کرد: کمبود منابع مالی و نیروی انسانی متخصص، روند ارائه خدمات فرهنگی و اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای جامعه را کند کرده است. تحقق مطالبات شهروندان، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش انگیزه کارکنان بخش فرهنگ به پشتیبانی جدی مالی و تأمین نیروی انسانی متخصص نیاز دارد.

وی بیان داشت: تجمیع ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، زمینه توزیع عادلانه‌تر خدمات فرهنگی و دسترسی بیشتر اقشار مختلف جامعه به برنامه‌های فرهنگی و هنری را فراهم می‌کند. استمرار نشست‌های مشترک و پیگیری مصوبات، هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و اثربخشی برنامه‌های را افزایش می‌دهد.

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