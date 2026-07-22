به گزاش ایلنا، جواد لنجابی افزود: اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی برای کاهش مشکلات مالی متقاضیان، پرداخت این تسهیلات را از وزارت راه‌وشهرسازی پیگیری کرد. تسهیلات ویژه دهک‌های درآمدی با شرایط بازپرداخت متناسب به متقاضیان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

وی به افزایش سقف تسهیلات مسکن در راستای تسهی در تأمین آورده متقاضیان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: افزایش سقف تسهیلات مسکن به میزان 8 میلیارد و 500 میلیون ریال، تأمین آورده متقاضیان و تکمیل پروژه‌های در دست اجرای مسکن را تسهیل می‌کند.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: وعده تحویل حدود 2000 واحد مسکونی تا نیمه نخست سال جاری همچنان پابرجا است. این واحدهای مسکونی پس از تکمیل و با همکاری متقاضیان، مجموعه مدیریتی این استان و نیز وزارت راه‌وشهرسازی تحویل می‌شود.

لنجابی به اولویت‌های حوزه مسکن اشاره داشته و تصریح کرد: مجموعه راه‌وشهرسازی خود را جدا از شهروندان و مشکلات متقاضیان در حوزه مسکن نمی‌داند. بنابراین رفع موانع مالی و تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی، از اولویت‌های راه‌وشهرسازی استان مرکزی به شمار می‌رود.

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