مدیرکل آموزش وپرورش فارس خبرداد:
فارس جز ۵استان مجری آزمون های نهایی مخصوص دانش آموزان با نیازهای ویژه
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: این استان یکی از ۵استان منتخب کشور در برگزاری آزمون های نهایی با ابزار خط بریل ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه «استثنایی» است.
به گزارش ایلنا، محسن کلاری دربازدید از حوزه امتحان نهایی شوریده شیرازی ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه «استثنایی» در ناحیه چهار شیراز، اظهار کرد: در این حوزه امتحانی ما شاهد ارایه خدمات ویژهای هستیم لذا با توجه به اینکه امروز دانش آموزان پایه یازدهم آزمون زبان خارجه دارند و قاعدتاً هر دانش آموز نیازمند منشی است اما با تدابیر انجام شده و استقرار چاپگرهای مخصوص خط بریل سوالات چاپ و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و دانش آموزان روشندل بی نیاز از مجری به سوالات پاسخ می دهند.
وی افزود: استان فارس یکی از پنج استان منتخب کشور در برگزاری آزمون های نهایی با ابزار خط بریل ویژه دانش آموزان استثنایی است.
کلاری تصریح کرد: در فرآیند جدید، سوالات برای دانش آموزان با نیازهای ویژه از وزارتخانه ارسال می شود و توسط چاپگرهای مخصوص به خط بریل تبدیل و در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.
وی ادامه داد: دانش آموزان پس از مطالعه سوالات با خط بریل، پاسخ را به منشی جهت ثبت در پاسخ برگ ارائه می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: حوزه اجرایی شوریده شیرازی تنها حوزه امتحان نهایی مخصوص دانش آموزان با نیازهای ویژه در جنوب کشور است.
وی خاطرنشان کرد: مجتمع شوریده شیرازی یکی از مراکز پویا و فعال جنوب کشور است که همواره در حال ابداع و نوآوری است.
کلاری اضافه کرد:درهمین راستا اولین هنرستان کاردانش ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور در مهرماه ۱۴۰۵ در مجتمع آموزشی شوریده راه اندازی خواهد شد و این گشودن دریچه ارزشمندی رو به افق های دور دست برای دانش آموزان روشندلی است که وارد حوزه های مهارتی می شوند.
وی اذعان کرد: همان طور که اکنون شاهد تحصیل دانش آموزان سایر استان های کشور در مرکز شوریده هستیم با راه اندازی هنرستان کاردانش قطعا هنرجویانی از سایر استان های جنوبی در این مرکز جذب خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: این اولین تجربه دانش آموزان با نیازهای ویژه در حوزه مهارتی خواهد بود و با توجه به استعدادهای خوبی که در استان وجود دارد قطعا زمینه ورود دانش آموزان به هوش مصنوعی و همچنین به دانشگاه ها و عرصه تولید علم را فراهم خواهد شد.
وی اذعان کرد: استان فارس با دارا بودن بیشترین مدرسه ویژه دانش آموزان استثنایی بیشترین خدمات را به دانش آموزان با نیازهای ویژه ارایه می دهد.