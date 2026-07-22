فارس جز ۵استان مجری آزمون های نهایی مخصوص دانش آموزان با نیازهای ویژه

به گزارش ایلنا، محسن کلاری دربازدید از حوزه امتحان نهایی شوریده شیرازی ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه «استثنایی» در ناحیه چهار شیراز، اظهار کرد: در این حوزه امتحانی ما شاهد ارایه خدمات ویژه‌ای هستیم لذا با توجه به اینکه امروز دانش آموزان پایه یازدهم آزمون زبان خارجه دارند و قاعدتاً هر دانش آموز نیازمند منشی است اما با تدابیر انجام شده و استقرار چاپگرهای مخصوص خط بریل سوالات چاپ و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و دانش آموزان روشندل بی نیاز از مجری به سوالات پاسخ می دهند.