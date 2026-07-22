ارتقای توان عملیاتی آتشنشانی رودبار؛ الحاق خودروی نیمهسنگین جدید به ناوگان شهرداری
شهردار رودبار از خرید و الحاق یک دستگاه خودروی آتشنشانی نیمهسنگین با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان به ناوگان شهرداری خبر داد و گفت: این اقدام را گامی دیگر در جهت نوسازی تجهیزات ایمنی و خدمترسانی سریعتر به شهروندان برشمرد.
به گزارش ایلنا از رودبار، امیر کاظمی فتلکی، شهردار رودبار در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تقویت ناوگان امدادی و مدیریت بحران، یک دستگاه خودروی آتشنشانی نیمهسنگین با هزینهکرد ۲۴ میلیارد تومان خریداری و به ناوگان آتشنشانی شهرداری رودبار اضافه شد.
شهردار رودبار با اشاره به رویکرد توسعهمحور مدیریت شهری افزود: خوشبختانه با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و پیگیریهای مستمر، در این دوره مدیریت شهری، بیش از ۱۳ دستگاه ماشینآلات به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان به ناوگان شهرداری الحاق شده است که نشاندهنده عزم جدی برای نوسازی و کارآمدسازی تجهیزات شهری است.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای شورای اسلامی شهر تصریح کرد: شورای محترم شهر در این دوره با تمام توان، تعامل و همکاری سازندهای در مسیر نوسازی تجهیزات با مجموعه شهرداری داشتهاند.
کاظمی در خصوص مشخصات این خودرو افزود: این دستگاه با تجهیزات کامل و مخزن ۴۲۰۰ لیتری، با هدف پشتیبانی از عملیاتهای اطفاء حریق و افزایش سرعت عمل در حوادث احتمالی به ناوگان افزوده شده است تا خدمترسانی به شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.
شهردار رودبار در پایان تأکید کرد: امیدواریم با رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان، هیچ حادثهای رخ ندهد و نیازی به استفاده از این تجهیزات نباشد، اما وظیفه ماست که ناوگان شهرداری را به مدرنترین تجهیزات روز مجهز کنیم تا در زمان نیاز، پشتوانهای مطمئن برای مردم باشیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با برنامهریزیهای انجامشده، ماه آینده نیز یک دستگاه خودروی آتشنشانی جدید دیگر را به ناوگان فعلی اضافه خواهد کرد.