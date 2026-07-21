فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان خبر داد:
اجرای طرح «هر دهیاری یک پایگاه جنگلبانی» در استان مرکزی
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: طرح «هر دهیاری یک پایگاه جنگلبانی» به منظور افزایش همافزایی، مدیریت بحران و مهار سریع آتشسوزی در عرصههای ملی این استان اجرا شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عابدین ملکیپویا افزود: طرح «هر دهیاری یک پایگاه جنگلبانی» در راستای کاهش مخاطرات و مدیریت بهینه حریق در مراتع و جنگلها بر اساس تفاهمنامه بین سازمان منابع طبیعی و ادارهکل مدیریت بحران استانداری مرکزی در حال اجرا است.
وی به مهمترین دستاوردهایی که اجرای این طرح میتواند در پی داشته باشد اشاره کرده و ادامه داد: اجرای این طرح موجب افزایش سرعت عمل در امدادرسانی به حریقهای احتمالی میشود. در این طرح مناطق دارای خطر وقوع حریق شناسایی و اولویتبندی شدهاند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت جوامع محلی و روستاهای همجوار عرصههای ملی و منابع طبیعی برای مدیریت شرایط اضطراری این عرصههای ملی و طبیعی است.
سرهنگ ملکیپویا تصریح کرد: تعاملات فرماندهان یگان حفاظت شهرستانهای تابعه با دهیاران، در قالب یک شبکه منسجم برای پایش مستمر، اطلاعرسانی سریع و هماهنگی عملیات اطفاء حریق بین دهیاران، یگان حفاظت و دستگاههای امدادی در حال شکلگیری است.
وی بیان داشت: مشارکت شوراها، دهیاران و شهروندن از ارکان اصلی حفاظت از انفال است. تجربه نشان داده است که بهرهگیری از ظرفیت مدیریت محلی و جوامع روستایی، نقشی کلیدی در پیشگیری از آتشسوزی، کاهش خسارات و حفاظت پایدار از پوششهای گیاهی دارد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تأکید کرد: باید در نظر داشت که دهیاران نخستین حلقه اطلاعرسانی و واکنش سریع در مواجهه با حوادث هستند. همین حلقه واسطه میتواند تعاملات بین شهروندان و مسئولان حوزه منابع طبیعی را تقویت کند.
سرهنگ ملکیپویا ابراز داشت: ضروری هرگونه گزارش مبنی بر آتشسوزی در مراتع و جنگلها، چرای غیرمجاز دام، تخریب، تصرف اراضی ملی و قاچاق محصولات جنگلی را از طریق سامانه 1504 (امداد جنگل و مرتع) به این ادارهکل اطلاع دهند تا نسبت به پیگیری آن اقدام شود.