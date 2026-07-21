معاون اقتصادی استاندار قزوین:
حامی تولیدکنندگانی هستیم که پایبند به قانون و شفافیت هستند
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: مبنای حمایت ما از واحدهای تولیدی، پایبندی آنها به ضوابط قانونی و شفافیت در عرضه و تولید است و دستگاههای نظارتی نیز در این مسیر، همکاری لازم را با واحدهای قانونمند خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی عصر امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با تصریح بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی گفت: مدیران بانکها و دستگاههای متولی مکلف به اجرای بدون قید و شرط مصوبات ستاد تسهیل هستند؛ هرگونه اهمال در این مسیر مانع از تحقق شعار سال و حمایت از تولید خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه تجارت، افزود: تمامی واحدهای تولیدی موظفاند میزان دقیق تولیدات خود را در سامانههای جامع تجارت و صنعت، معدن و تجارت بارگذاری کنند.
معاون استاندار قزوین تصریح کرد: این اقدام علاوه بر شفافسازی، از چالشهای احتمالی واحدهای تولیدی در حوزه بازرسی، نظارت و سوءتفاهمهای مربوط به قاچاق کالا جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مبنای حمایت ما از واحدهای تولیدی، پایبندی آنها به ضوابط قانونی و شفافیت در عرضه و تولید است و دستگاههای نظارتی نیز در این مسیر، همکاری لازم را با واحدهای قانونمند خواهند داشت.