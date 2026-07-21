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دو فوتی و مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در حمیدیه

دو فوتی و مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در حمیدیه
کد خبر : 1816449
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مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در حمیدیه، صبح امروز یک کشته و یک مصدوم به جا گذاشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز سه‌شنبه اظهار کرد: این حادثه که در حمیدیه، روبروی مقبره سید هادی رخ داد در ساعت ۶:۳۰ دقیقه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه اعلام شد.

وی افزود: مصدوم شامل یک پسر نوجوان ۱۷ ساله توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شد و یک پسر ۲۱ ساله نیز جان خود را از دست داد.

 

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