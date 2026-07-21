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خوزستان ۳۰ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۹:۳۹

دو فوتی و مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در حمیدیه

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در حمیدیه، صبح امروز یک کشته و یک مصدوم به جا گذاشت.