خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل پست آذربایجان‌شرقی: گذرنامه‌های اربعین در کمتر از ۴۸ ساعت به متقاضیان تحویل می‌شود

مدیرکل پست آذربایجان‌شرقی: گذرنامه‌های اربعین در کمتر از ۴۸ ساعت به متقاضیان تحویل می‌شود
کد خبر : 1816347
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل پست آذربایجان شرقی با بیان اینکه مأموریت اصلی شرکت ملی پست در اربعین، توزیع گذرنامه است، اظهار کرد: گذرنامه های اربعین پس از چاپ و تحویل به پست، در کمتر از ۴۸ ساعت تحویل متقاضیان می‌شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جواد دباغ درباره مأموریت‌های شرکت ملی پست در ایام اربعین نیز گفت: در حوزه ارز اربعین، شرکت ملی پست هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و این موضوع بر عهده پست‌بانک و سایر بانک‌های عامل است. پست‌بانک در سال ۷۵ یکی از واحدهای پست مالی شرکت ملی پست بود، اما پس از تأسیس و تصویب قوانین مستقل، به عنوان دستگاهی مستقل فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون در راستای کاهش ترافیک مراجعات، برنامه‌ریزی‌هایی برای توزیع گذرنامه‌های زیارتی در حال انجام است. همچنین گذرنامه‌های دائمی از طریق منطقه ۱۴ تهران، در کمتر از ۲۴ ساعت در مرکز استان و کمتر از ۴۸ ساعت در شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

وی افزود: دومین مأموریت شرکت ملی پست در ستاد اربعین، حضور در کشور عراق و رسیدگی به مدارک و مستندات مفقودی زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین است.

مدیرکل پست آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای پویش «نامه‌ای به رهبر شهید» گفت: این پویش با هماهنگی شرکت ملی پست در سراسر کشور اجرا شد و در تبریز نیز همزمان با اجتماعات شبانه، مراسم تشییع، برنامه‌های نیابت از پیاده‌روی اربعین، مراسم میدان ساعت، مصلی، نماز جمعه و همچنین در شهرستان‌ها برگزار شد و تا ۲۵ تیرماه ادامه داشت.

وی افزود: تاکنون تنها در شهر تبریز حدود ۸۲۶ دل‌نوشته جمع‌آوری شده و آمار شهرستان‌ها هنوز نهایی نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل