مدیرکل پست آذربایجانشرقی: گذرنامههای اربعین در کمتر از ۴۸ ساعت به متقاضیان تحویل میشود
مدیرکل پست آذربایجان شرقی با بیان اینکه مأموریت اصلی شرکت ملی پست در اربعین، توزیع گذرنامه است، اظهار کرد: گذرنامه های اربعین پس از چاپ و تحویل به پست، در کمتر از ۴۸ ساعت تحویل متقاضیان میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جواد دباغ درباره مأموریتهای شرکت ملی پست در ایام اربعین نیز گفت: در حوزه ارز اربعین، شرکت ملی پست هیچگونه مسئولیتی ندارد و این موضوع بر عهده پستبانک و سایر بانکهای عامل است. پستبانک در سال ۷۵ یکی از واحدهای پست مالی شرکت ملی پست بود، اما پس از تأسیس و تصویب قوانین مستقل، به عنوان دستگاهی مستقل فعالیت میکند.
وی ادامه داد: اکنون در راستای کاهش ترافیک مراجعات، برنامهریزیهایی برای توزیع گذرنامههای زیارتی در حال انجام است. همچنین گذرنامههای دائمی از طریق منطقه ۱۴ تهران، در کمتر از ۲۴ ساعت در مرکز استان و کمتر از ۴۸ ساعت در شهرستانها توزیع میشود.
وی افزود: دومین مأموریت شرکت ملی پست در ستاد اربعین، حضور در کشور عراق و رسیدگی به مدارک و مستندات مفقودی زائران در مسیر پیادهروی اربعین است.
مدیرکل پست آذربایجانشرقی با اشاره به اجرای پویش «نامهای به رهبر شهید» گفت: این پویش با هماهنگی شرکت ملی پست در سراسر کشور اجرا شد و در تبریز نیز همزمان با اجتماعات شبانه، مراسم تشییع، برنامههای نیابت از پیادهروی اربعین، مراسم میدان ساعت، مصلی، نماز جمعه و همچنین در شهرستانها برگزار شد و تا ۲۵ تیرماه ادامه داشت.
وی افزود: تاکنون تنها در شهر تبریز حدود ۸۲۶ دلنوشته جمعآوری شده و آمار شهرستانها هنوز نهایی نشده است.