انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز دوشنبه حافظان امنیت در نیروهای مسلح مستقر در استان فارس، با هوشیاری و دقت عملیاتی مثال‌زدنی، موفق به شناسایی و منهدم کردن یک فروند پرتابه متعلق به دشمن آمریکایی در حوالی شهر دژکرد شدند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب رصد مستمر تحرکات دشمن انجام شده است، تاکید کرد: هرگونه تعرض و ناامنی در استان فارس با واکنش قاطع و فوری نیروهای مسلح روبه‌رو خواهد شد.

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