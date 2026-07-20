امحاء 333 کیسه آرد قنادی غیرقابل استفاده در شهرستان اراک

به گزارش ایلنا، سعید نورالهی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این اقدام در راستای حفظ حقوق عامه و بر اساس گزارش‌های فنی معاونت غذا و دارو علوم پزشکی و دامپزشکی مبنی بر عرضه خارج از شبکه این محموله انجام شد.

وی به فرایند معدوم شدن 333 کیسه آرد قنادی اشاره کرده و ادامه داد: این آردها که از مبداء یک واحد تولیدی بارگیری شده بود، با حضور نماینده تعزیرات حکومتی در محل سایت پسماند شهرستان اراک به صورت کامل معدوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار داشت: تمامی شعب تعزیرات حکومتی این استان در برخورد با متخلفان حوزه سلامت هیچ‌گونه مماشاتی ندارند. سلامت جسم و روح شهروندان، خط قرمز این سازمان محسوب می‌شود.

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