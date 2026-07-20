به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این میزان مرغ مازاد تولیدی در تیر ماه امسال تحویل پشتیبانی امور دام استان شد، افزود: این سازمان در راستای حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و مدیریت عرضه و تقاضای گوشت مرغ، با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام استان، نسبت به شناسایی و معرفی مرغداران دارای مازاد تولید اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در قالب اتحادیه‌ها، تعاونی‌های مرغداران گوشتی و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ انجام شد، اظهار کرد: مرغ‌های تحویلی در این طرح از نوع مرغ سایز با وزن بین یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا ۲ کیلوگرم بود که پس از آماده‌سازی و بسته‌بندی به روش شیرینگ‌پک، برای ذخیره‌سازی و استفاده در برنامه‌های تنظیم بازار به ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام منتقل می‌شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: اجرای این طرح علاوه بر آن که زمینه حمایت از تولیدکنندگان و کاهش نگرانی مرغداران در زمان افزایش عرضه را فراهم می‌کند، نقش مؤثری در تأمین پایدار گوشت مرغ، کنترل نوسانات بازار و افزایش توان استان در مدیریت شرایط مختلف عرضه و تقاضا خواهد داشت.

شفیعی، ادامه داد: استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و زنجیره‌های تولید از راهکارهای موثر برای ساماندهی تولید و ایجاد هماهنگی بیشتر میان حلقه‌های مختلف صنعت مرغداری است و تداوم این برنامه‌ها در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار، می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار گوشت مرغ و حمایت از تولید پایدار در استان منجر شود.

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