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تأمین 600 تن اقلام اساسی برای هیئت‌ها و مواکب حسینی قزوین

تأمین 600 تن اقلام اساسی برای هیئت‌ها و مواکب حسینی قزوین
کد خبر : 1815859
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معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تداوم تأمین و توزیع اقلام اساسی مورد نیاز هیئت‌های مذهبی و مواکب حسینی تا پایان ماه صفر خبر داد و گفت: بیش از 600 تن برنج، شکر، روغن، مرغ و گوشت منجمد برای پشتیبانی از مراسم عزاداری و خدمت‌رسانی به زائران اربعین در استان اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا از قزوین، جمشید زمانی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تأمین اقلام اساسی مورد نیاز هیئت‌های مذهبی و مواکب حسینی اظهار کرد: روند تأمین و توزیع این اقلام از نخستین روز ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت، 167 تن برنج، 237 تن شکر به صورت فله و بسته‌بندی، 148 تن روغن خوراکی، 47 تن مرغ منجمد و 8 تن گوشت قرمز منجمد برای توزیع میان هیئت‌های مذهبی و مواکب حسینی در نظر گرفته شده است.

زمانی با بیان اینکه این اقلام با هدف پشتیبانی از برگزاری مراسم عزاداری و تأمین نیاز مواکب توزیع می‌شود، تصریح کرد: تأمین این کالاهای اساسی نقش مهمی در خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و زائران اربعین حسینی دارد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: این سازمان با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تأمین مستمر اقلام اساسی مورد نیاز هیئت‌ها و مواکب را در دستور کار قرار داده است تا روند خدمت‌رسانی به عزاداران و راهیان اربعین بدون وقفه تا پایان ماه صفر ادامه یابد.

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