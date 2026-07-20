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فرماندار بوشهر:

بوشهر مورد تهاجم دشمن امریکایی قرار گرفت

بوشهر مورد تهاجم دشمن امریکایی قرار گرفت
کد خبر : 1815821
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فرماندار بوشهر گفت: شهر بوشهر دقایقی پیش تاکنون دو بار مورد تهاجم دشمن امریکایی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری روز دوشنبه افزود: تاکنون براثر این تهاجم ها تلفات جانی گزارش شده است.

وی یادآور شد: ابعاد و جزئیات این تجاوز ها در دست بررسی است .

فرماندار بوشهر از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این تهاجم ها را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از انتشار یا بازنشر اخبار تأییدنشده، شایعات و گمانه‌زنی‌ها خودداری کنند.

 

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