بوشهر مورد تهاجم دشمن امریکایی قرار گرفت

به گزارش ایلنا، محمد مظفری روز دوشنبه افزود: تاکنون براثر این تهاجم ها تلفات جانی گزارش شده است.

وی یادآور شد: ابعاد و جزئیات این تجاوز ها در دست بررسی است .

فرماندار بوشهر از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این تهاجم ها را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از انتشار یا بازنشر اخبار تأییدنشده، شایعات و گمانه‌زنی‌ها خودداری کنند.

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