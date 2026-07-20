فرماندار بوشهر:
بوشهر مورد تهاجم دشمن امریکایی قرار گرفت
فرماندار بوشهر گفت: شهر بوشهر دقایقی پیش تاکنون دو بار مورد تهاجم دشمن امریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد مظفری روز دوشنبه افزود: تاکنون براثر این تهاجم ها تلفات جانی گزارش شده است.
وی یادآور شد: ابعاد و جزئیات این تجاوز ها در دست بررسی است .
فرماندار بوشهر از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این تهاجم ها را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از انتشار یا بازنشر اخبار تأییدنشده، شایعات و گمانهزنیها خودداری کنند.