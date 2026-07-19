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معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان:

معرفی ۴۰ همت پروژه سرمایه‌گذاری به بانک‌ها از ابتدای سال گذشته/ بانک‌های کم‌کار را معرفی می‌کنیم

معرفی ۴۰ همت پروژه سرمایه‌گذاری به بانک‌ها از ابتدای سال گذشته/ بانک‌های کم‌کار را معرفی می‌کنیم
کد خبر : 1815565
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در استان گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۴۰ همت طرح سرمایه‌گذاری به بانک‌های عامل معرفی شده که از این میزان، تنها ۶.۸ همت به مرحله تصویب پرداخت رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجیب حسنی  در جلسه بررسی وضعیت تسهیلات 20 همتی اعطایی سفر ریاست جمهوری،اظهار کرد: همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم و انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان، با مجوز هیئت دولت و ابلاغ بانک مرکزی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و اجرای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در استان اختصاص یافت.

وی افزود: از این میزان، حدود ۱۶ همت از سال گذشته به بانک‌های استان ابلاغ شد و طرح‌ها پس از بررسی دستگاه‌های تخصصی و تأیید در کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

معاون اقتصادی استاندار ادامه داد: از ابتدای سال گذشته تاکنون نزدیک به ۴۰ همت پروژه سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی و در قالب تفاهم‌نامه‌ها به بانک‌های عامل معرفی شده است که از این میزان، حدود ۶.۸ همت موفق به اخذ مصوبه پرداخت تسهیلات شده و روند پرداخت آن در بانک‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر روند پرداخت تسهیلات گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بخشی از منابع بانکی از دسترس خارج شد و این موضوع در پرداخت تسهیلات اختلال ایجاد کرد.

حسنی اظهار داشت: تعدادی از بانک‌های استان، از جمله بانک صنعت و معدن، فراتر از تعهدات خود عمل کرده‌اند، اما برخی دیگر با وجود تأکیدات هیئت دولت و ابلاغ بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی در پرداخت تسهیلات نداشته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هشدار داد: اگر بانک‌های کم‌کار در زمینه پرداخت تسهیلات و تفویض اختیارات به استان عملکرد خود را اصلاح نکنند، اسامی آن‌ها برای اطلاع افکار عمومی و فعالان اقتصادی از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار جلسات هفتگی کارگروه سرمایه‌گذاری و نشست‌های تخصصی با بانک‌ها گفت: با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی و همکاری شبکه بانکی، تلاش می‌کنیم روند تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان شتاب بیشتری بگیرد.

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