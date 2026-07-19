به گزارش خبرنگار ایلنا، مجیب حسنی در جلسه بررسی وضعیت تسهیلات 20 همتی اعطایی سفر ریاست جمهوری،اظهار کرد: همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم و انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان، با مجوز هیئت دولت و ابلاغ بانک مرکزی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و اجرای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در استان اختصاص یافت.

وی افزود: از این میزان، حدود ۱۶ همت از سال گذشته به بانک‌های استان ابلاغ شد و طرح‌ها پس از بررسی دستگاه‌های تخصصی و تأیید در کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

معاون اقتصادی استاندار ادامه داد: از ابتدای سال گذشته تاکنون نزدیک به ۴۰ همت پروژه سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی و در قالب تفاهم‌نامه‌ها به بانک‌های عامل معرفی شده است که از این میزان، حدود ۶.۸ همت موفق به اخذ مصوبه پرداخت تسهیلات شده و روند پرداخت آن در بانک‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر روند پرداخت تسهیلات گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بخشی از منابع بانکی از دسترس خارج شد و این موضوع در پرداخت تسهیلات اختلال ایجاد کرد.

حسنی اظهار داشت: تعدادی از بانک‌های استان، از جمله بانک صنعت و معدن، فراتر از تعهدات خود عمل کرده‌اند، اما برخی دیگر با وجود تأکیدات هیئت دولت و ابلاغ بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی در پرداخت تسهیلات نداشته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هشدار داد: اگر بانک‌های کم‌کار در زمینه پرداخت تسهیلات و تفویض اختیارات به استان عملکرد خود را اصلاح نکنند، اسامی آن‌ها برای اطلاع افکار عمومی و فعالان اقتصادی از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار جلسات هفتگی کارگروه سرمایه‌گذاری و نشست‌های تخصصی با بانک‌ها گفت: با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی و همکاری شبکه بانکی، تلاش می‌کنیم روند تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان شتاب بیشتری بگیرد.

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