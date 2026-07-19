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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛

مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در آذربایجان شرقی از ابتدای سال

مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در آذربایجان شرقی از ابتدای سال
کد خبر : 1815551
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان اعتبار در بیش از ۷.۳ میلیون تراکنش به مصرف رسیده است.

به گزارش ایلنا از استان آذربایجان‌شرقی، بهزاد غفاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، در مجموع ۱۴۶ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۳۷ ریال اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان مصرف شده است.

وی افزود: این میزان اعتبار از طریق انجام هفت میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۳۲ تراکنش کالابرگی توسط خانوارهای مشمول در آذربایجان شرقی هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح حمایت تغذیه‌ای از کودکان، گفت: اعتبار مرحله چهارم طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال در سال جاری به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول تا دهک هفتم درآمدی واریز شده است.

غفاری تصریح کرد: بر اساس این طرح، میزان حمایت برای خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای دهک‌های ششم و هفتم، ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از امنیت غذایی و بهبود وضعیت تغذیه کودکان مشمول عنوان کرد.

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