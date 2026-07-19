مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛
مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در آذربایجان شرقی از ابتدای سال
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان اعتبار در بیش از ۷.۳ میلیون تراکنش به مصرف رسیده است.
به گزارش ایلنا از استان آذربایجانشرقی، بهزاد غفاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، در مجموع ۱۴۶ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۳۷ ریال اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان مصرف شده است.
وی افزود: این میزان اعتبار از طریق انجام هفت میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۳۲ تراکنش کالابرگی توسط خانوارهای مشمول در آذربایجان شرقی هزینه شده است.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح حمایت تغذیهای از کودکان، گفت: اعتبار مرحله چهارم طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال در سال جاری به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول تا دهک هفتم درآمدی واریز شده است.
غفاری تصریح کرد: بر اساس این طرح، میزان حمایت برای خانوارهای دهکهای اول تا پنجم، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای دهکهای ششم و هفتم، ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از امنیت غذایی و بهبود وضعیت تغذیه کودکان مشمول عنوان کرد.