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اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۳ ساله در تبریز

اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۳ ساله در تبریز
کد خبر : 1815548
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مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۳ ساله در تبریز خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن ادای احترام به تصمیم بزرگ و خیرخواهانه خانواده مرحوم مرسلی، این اقدام را نماد والای انسانیت و ایثار در جامعه پزشکی دانست و اظهار داشت: اهدای عضو، به معنای تداوم حیات در پیکر دیگران است. تصمیم سخاوتمندانه خانواده‌های اهداکننده، نه تنها جان بیماران در آستانه مرگ را نجات می‌دهد، بلکه تسلی‌بخش قلوب دردمند نیازمندان به پیوند است.

دکتر صادقیان ضمن قدردانی از تمامی کادر درمان، تیم‌های هماهنگی پیوند و خانواده‌های اهداکننده عضو در استان، تاکید کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه اهدای عضو، نیازمند همراهی تمامی ارکان جامعه است تا با این حرکت خداپسندانه، چراغ زندگی بیماران منتظر، خاموش نشود.

این هفتمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز است که بار دیگر توانمندی و تعهد تیم پیوند اعضای این مرکز را در نجات جان بیماران به اثبات رساند.

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