دادستان قزوین:
کارخانه و سردخانه غفاری ۴ بار به مزایده رفته، اما خریدار نداشته است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: سردخانه و واحد تولیدی شرکت رضایتخودرو از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد، اما با وجود دعوت رسمی از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و هلدینگهای بزرگ، تاکنون متقاضیای برای خرید آن اقدام نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیاصغر عسگری عصر امروز در حاشیه بازدید میدانی از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در شهرستان تاکستان که با همراهی رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور انجام شد، گفت: بر اساس مصوبات این نشست، کمیتهای با محوریت معاون اقتصادی استاندار، دادستانی، هیأت حمایت از صنایع و دبیر ستاد تسهیل تشکیل میشود تا ضمن جذب سرمایهگذاران توانمند، زمینه رقابت برای خرید این واحد تولیدی فراهم شود.
دادستان قزوین با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی خود را مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت دیون شکات از محل فروش اموال و داراییهای شرکت میداند، تصریح کرد: تمام تلاش ما معطوف به این است که با فروش هرچه سریعتر شرکت و مجموعههای وابسته، زمینهی پرداخت کامل مطالبات شکات فراهم شود.
وی در ادامه با دعوت صریح از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای مشارکت در خرید اموال شرکت خاطرنشان کرد: سردخانه و واحد تولیدی این مجموعه در حال حاضر فاقد هرگونه مشکل حقوقی، قضائی، بدهی بانکی یا مالیاتی بوده و توقیف نیستند و کاملاً آماده فروش هستند.
عسگری یادآور شد: سردخانه و واحد تولیدی شرکت رضایتخودرو از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد، اما با وجود دعوت رسمی از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و هلدینگهای بزرگ، تاکنون متقاضیای برای خرید آن اقدام نکرده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان ضمن قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم تاکستان و مسئولان کشوری و استانی برای رفع موانع این واحد تولیدی، ابراز امیدواری کرد که با فروش و راهاندازی مجدد شرکت، چرخ تولید و اشتغال در استان به حرکت درآید و دیون شکات پرونده بهطور کامل تأدیه شود.