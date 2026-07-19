به گزارش ایلنا از استان آذربایجان‌شرقی، سهند شهبازی مسئول میزهای تجاری اتاق بازرگانی تبریز روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در این نشست اظهار کرد: در این نشست آخرین وضعیت ورود ناوگان حمل‌ونقل زمینی ایران به جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در تردد کامیون‌ها و تریلی‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان، گفت: این محدودیت‌ها عمدتاً به دلیل تردد ناوگان ایرانی به مقصد روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان است. بر اساس اعلام طرف آذربایجانی، تعداد کامیون‌های ایرانی که اجازه ورود به خاک آذربایجان را دریافت می‌کنند، متناسب با سهمیه‌ای است که روسیه برای ورود ناوگان از مرز داغستان تعیین می‌کند.

وی با اشاره به افزایش صادرات ایران به روسیه، افزود: با وجود توسعه مبادلات تجاری با این کشور، با مشکل ترانزیتی با این کشور مواجه هستیم، همچنین ایران طی سال‌های اخیر رایزن بازرگانی مستقر در جمهوری آذربایجان ندارد و این سمت همچنان خالی است. این در حالی است که ایران در برخی کشورها که جزو اهداف صادراتی اصلی ایران نیستند، رایزن بازرگانی دارد، اما در دو کشور همسایه و دارای اهمیت راهبردی، یعنی جمهوری آذربایجان و گرجستان، رایزن بازرگانی مستقر نیست.

وی همچنین به بررسی روند اجرای پروژه محور جلفا–کلاله اشاره کرد و گفت: این محور به طول حدود ۱۰۷ کیلومتر تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علی‌اصغر عباس‌زاده، مدیرکل کمرگ تبریز و ناظر گمرکات آذربایجان شرقی، با تشریح وضعیت تردد ناوگان تجاری از مرز جلفا، اظهار کرد: به طور متوسط روزانه ۱۸۰ کامیون از گمرک جلفا به مقصد جمهوری آذربایجان خارج و ۱۲۰ کامیون نیز از این مرز وارد کشور می‌شوند.

وی با اشاره به محدودیت‌های فیزیکی برخی گمرکات شمال کشور، گفت: گمرک‌های آستارا و اردبیل از نظر فضای فیزیکی امکان توسعه محدودی دارند و در میان گمرکات این منطقه، تنها گمرک بیله‌سوار ظرفیت لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش خدمات را داراست.

وی با بیان اینکه جمهوری آذربایجان علاوه بر یک مقصد تجاری، حلقه ارتباطی ایران با کشورهای اوراسیا و روسیه محسوب می‌شود، افزود: این کشور نقش مهمی در کریدورهای ترانزیتی منطقه ایفا می‌کند و توسعه همکاری‌ها با آن می‌تواند زمینه افزایش تجارت خارجی ایران را فراهم کند.

مدیرکل گمرک تبریز ادامه داد: بخش عمده کالاهای صادراتی و ترانزیتی از مرز جلفا عبور می‌کند و با توجه به شرایط بنادر جنوبی کشور، در حال حاضر بخش قابل توجهی از واردات نیز از مسیرهای شمالی و شمال‌غربی انجام می‌شود که این موضوع موجب افزایش حجم ترانزیت و ترافیک در مرزهای منطقه شده است.

وی بر ضرورت تأمین و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز در گمرکات تأکید کرد و گفت: توسعه تجهیزات و امکانات گمرکی علاوه بر تسهیل تجارت، در حوزه پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارد و می‌تواند از بروز ازدحام، ترافیک و مخاطرات احتمالی در مرزها جلوگیری کند.

عباس‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های مرزهای نوردوز و جلفا اظهار کرد: این دو مرز از قابلیت‌های بالایی در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت برخوردارند و منطقه آزاد ارس می‌تواند با سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، نقش مؤثری در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و توسعه تجارت بین‌المللی ایفا کند.

مدیرکل گمرک تبریز همچنین بر لزوم همکاری سازمان راهداری و منطقه آزاد ارس برای توسعه زیرساخت‌ها و استقرار سامانه‌های نوین در مرزهای نوردوز و جلفا تأکید کرد و افزود: فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیند صادرات و واردات را برای تجار و فعالان اقتصادی تسهیل خواهد کرد.

احیای تعاملات مدیریتی با جمهوری آذربایجان ضروری است

محمدعلی نجاری کهنمویی، دبیر میز آذربایجان، در این جلسه با اشاره به نقش این میز در توسعه روابط بین‌المللی و تجاری، اظهار کرد: هدف از برگزاری نشست‌های تخصصی باید دستیابی به نتایج عملی در راستای کاهش مشکلات موجود در مرزها، گمرکات و تسهیل فرآیندهای تجاری باشد و جلسات باید با برنامه‌ریزی، زمان‌بندی مشخص و رویکردی نتیجه‌محور برگزار شوند.

وی با انتقاد از کاهش تعاملات مدیریتی میان آذربایجان‌شرقی و جمهوری آذربایجان در سال‌های گذشته، گفت: متأسفانه در دهه‌های اخیر استانداران آذربایجان‌شرقی سفرهای منظم و مؤثری به جمهوری آذربایجان نداشته‌اند، در حالی که در گذشته این سفرها دست‌کم سالی یک‌بار انجام می‌شد و بسیاری از مسائل و چالش‌های بازرگانان، فعالان اقتصادی و مشکلات مرزی از طریق رایزنی‌های مستقیم پیگیری و رفع می‌شد.

نجاری کهنمویی با تأکید بر ضرورت ازسرگیری این تعاملات، افزود: لازم است سفر استاندار آذربایجان‌شرقی به همراه هیأت تجاری و اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گیرد و این موضوع به عنوان یکی از مصوبات این نشست پیگیری شود.

وی همچنین با بیان اینکه بی‌توجهی به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان به یک دغدغه ملی تبدیل شده است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط استفاده کرده و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول، زمینه تقویت ارتباطات و هماهنگی‌های لازم میان آذربایجان‌شرقی و جمهوری آذربایجان را فراهم کند.

هوشمندسازی مرزها، راهکار کاهش ترافیک کامیون‌ها

محمد ابراهیمی، نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی، با تشریح آخرین وضعیت تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای میان ایران و جمهوری آذربایجان، آماری از وضعیت تردد ناوگان زمینی از مرزهای بیله‌سوار، آستارا، جلفا و پلدشت ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت متوازن تردد در مرزهای کشور، گفت: سازمان راهداری و گمرک باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر، توازن مناسبی میان گمرکات آستارا و بیله‌سوار برقرار کنند تا از ایجاد ترافیک، ازدحام و صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها جلوگیری شود.

وی با اشاره به گلایه رانندگان از روند ترخیص در مرز جلفا، افزود: رانندگان از افزایش زمان انتظار و طولانی شدن صف‌های نوبت در این گمرک نسبت به گذشته ابراز نارضایتی کرده‌اند و لازم است این موضوع به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای عبور و مرور در مرزها تأکید کرد و گفت: ایجاد سامانه‌های هوشمند برای مدیریت تردد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک، زمان توقف ناوگان و تسهیل مبادلات تجاری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی مسائل مرتبط با مرزها و تجارت خارجی، باید رویکردی ملی داشت و از نگاه صرفاً منطقه‌ای پرهیز کرد، چراکه حل این مسائل در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

دو هفته انتظار در مرز جلفا

هادی کهندل، مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز، با اشاره به وضعیت تردد کامیون‌ها در مرزهای شمال‌غرب کشور، آماری از کامیون‌های منتظر در صف در مرزهای مختلف ارائه کرد.

وی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط ۱۵۰ کامیون از مرز جلفا عبور می‌کنند، افزود: با وجود این، کامیون‌ها به طور میانگین حدود دو هفته در صف خروج از مرز منتظر می‌مانند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش بهره‌وری ناوگان شده است.

وی از اجرای طرح نوبت‌دهی آنلاین برای مدیریت تردد ناوگان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی آنلاین، در تلاش هستیم زمان انتظار کامیون‌ها و طول صف‌های مرزی را کاهش داده و فرآیند عبور و مرور را تسهیل کنیم.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی این منطقه اشاره کرد و افزود: سایتی به مساحت ۱۶ هکتار با ظرفیت استقرار یک‌هزار کامیون آماده‌سازی شده است که روزانه حدود ۳۵۰ دستگاه کامیون وارد این مجموعه می‌شوند و از امکانات آن بهره‌مند خواهند شد.

محمد یوسفی، مدیر گمرک خداآفرین، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فعال‌سازی این مرز، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ پیگیر راه‌اندازی مرز زمینی خداآفرین بودیم و در این راستا مذاکرات و رایزنی‌های متعددی با مسئولان ذی‌ربط انجام شد.

وی افزود: پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، موضوع از طریق مسئولان کشور با طرف جمهوری آذربایجان نیز مطرح و درباره آن گفت‌وگوهایی انجام شد که در نهایت این روند به اجرای طرح راه‌اندازی مرز کلاله–آغ‌بند منتهی شد.

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