خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

دولت در کنار مردم هرمزگان است؛ خسارات حملات دشمن به صورت میدانی بررسی شد

دولت در کنار مردم هرمزگان است؛ خسارات حملات دشمن به صورت میدانی بررسی شد
کد خبر : 1815529
لینک کوتاه کپی شد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جریان سفر به هرمزگان و بازدید از مناطق آسیب‌دیده، با تأکید بر حمایت دولت از مردم استان گفت: ارزیابی خسارات ناشی از حملات دشمن، همدردی با مردم و قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و امدادی از مهم‌ترین اهداف این سفر بود.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در نشست ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان با اشاره به سفر هیأت دولت به استان‌های جنوبی کشور، اظهار کرد: به دستور رئیس‌جمهور و با همراهی مسئولان وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط، برای بررسی میدانی خسارات ناشی از حملات دشمن به استان‌های جنوبی، به ویژه هرمزگان، سفر کردیم.

وی با بیان اینکه در مسیر زمینی سیرجان به بندرعباس آثار حملات دشمن به زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از نزدیک مشاهده کرد، افزود: متأسفانه در این مسیر شاهد اصابت پرتابه‌های دشمن بودیم، اما با تلاش، شجاعت و اقدام به موقع نیروهای اجرایی و امدادی، مسیر در مدت کوتاهی بازگشایی شد و تردد در محور از سر گرفته شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: همچنین خسارات وارد شده به برخی زیرساخت‌های انتقال انرژی و سایر تأسیسات مورد ارزیابی قرار گرفت و تیم‌های تخصصی در حال بررسی دقیق میزان آسیب‌ها هستند.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه دولت خود را در کنار مردم هرمزگان می‌داند، تصریح کرد: هدف از این سفر، علاوه بر بررسی میدانی خسارات، اعلام همدردی با مردم شریف استان و تأکید بر حمایت دولت از آسیب‌دیدگان بود.

وی در پایان از استاندار هرمزگان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، خدمات‌رسان، راهداران و تمامی افرادی که در مدیریت بحران، بازگشایی مسیرها و کاهش آثار حملات دشمن نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد و گفت: تلاش شبانه‌روزی این مجموعه‌ها موجب شد خدمات‌رسانی به مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه یابد و شرایط به حالت عادی بازگردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل