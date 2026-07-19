مدیرکل دامپزشکی استان همدان:
صادرات ۱۹ محموله فرآوردههای خام دامی همدان به خارج از کشور
انجام ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار نوبت واکسیناسیون دام در همدان
مدیرکل دامپزشکی استان همدان از صادرات ۱۹ محموله فرآوردههای خام دامی این استان به خارج از کشور از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، امیرحسین نقیپور اظهار کرد: صادرات ماهی خوراکی منجمد به میزان ۱۸۳ هزار و ۸۱۵ کیلوگرم یکی از جمله موارد فرآوردههای خام دامی استان همدان بوده که طی مدت فوق به کشورهایی چون روسیه و ارمنستان صادرات شده است.
وی همچنین با اشاره به صادرات ۲۸ هزار و ۱۴ کیلوگرم پا و پنجه مرغ منجمد به کشور ویتنام، تصریح کرد: ۸۰۰۰جلد کراست گوسفندی به کشور ایتالیا، ۱۵ هزار و ۴۵۰ جلد سالامبور گوسفندی به کشور ایتالیا و چهار مورد انتقال حیوان همراه مسافر به کشورهای ترکیه و ارمنستان از دیگر موارد فرآوردههای خام دامی صادرات شده همدان در قالب ۱۹ محموله از ابتدای سال تاکنون به کشورهای هدف مورد نظر بوده است.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان از انجام چهار میلیون و ۲۶۰ هزار نوبت واکسیناسیون دام در چهار ماه نخست سالجاری با هدف حفظ سرمایههای دامی و مهار بیماریهای مشترک بین انسان و دام در این استان خبر داد و افزود: عملیات ایمنسازی در این بازه زمانی شامل واکسیناسیون یک میلیون و ۱۸۷ هزار نوبت علیه بیماری آبله گوسفندی، ۴۲۲ هزار رأس دام سبک و ۱۳ هزار رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی و واکسیناسیون بروسلوز دام سبک به میزان بیش از ۸۷۳ هزار رأس بوده است.
نقیپور در تشریح اقدامات نظارتی و پایش کانونهای آلودگی، خاطرنشان کرد: طی چهار ماه اخیر، تست سل روی ۱۷ هزار و ۴۴۳ رأس و تست بروسلوز بر روی ۱۳ هزار و ۸۸۶ رأس دام سنگین انجام شد که منجر به شناسایی و پاکسازی کانونهای بالقوه آلودگی شده است.
مدیرکل دامپزشکی همدان در خصوص مقابله با تب خونریزیدهنده کریمه-کنگو، حذف کشتارگاههای سنتی و توسعه ظرفیتهای صنعتی را راهکار زیربنایی دانست و تصریح کرد: همدان با فعالیت پنج کشتارگاه صنعتی مجهز به سالن پیشسرد، استانداردسازی فرآوردههای دامی را تضمین کرده است و با هرگونه فعالیت غیربهداشتی در کشتار غیرمجاز برخورد قاطع صورت میگیرد.