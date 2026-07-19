امحای گوشت های فاسد در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، غلامحسین افشار گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و در اجرای طرح تشدید نظارت های میدانی، گشت مشترک با حضور بازرسان دستگاه های نظارتی و کارشناس بهداشت برگزار و طی بازرسی از فروشگاه های عرضه کننده کالاهای اساسی ۵۰ بسته آلایش دامی کشف شد.

وی اضافه کرد: همچنین در گشت نظارتی علاوه بر گوشت غیربهداشتی ۲۰۰ قوطی نوشابه و انواع کنسرو تاریخ مصرف گذشته کشف، ضبط و بلافاصله امحا و از چرخه مصرف خارج شد. در این گشت مشترک برای ۶ واحد پرونده تخلف تشکیل شد.

رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی قزوین با هشدار به متخلفان بازار عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ سلامت شهروندان با هرگونه تخلف بدون مماشات در کمترین زمان برخورد قانونی می‌شود.

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