صدای انفجار در چابهار ناشی از امحای کنترلشده مهمات عملنکرده بود
فرمانداری ویژه چابهار اعلام کرد صدای انفجار شنیدهشده در حوالی این شهر در روز ۲۸ تیر، ناشی از عملیات امحا و انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده بوده و هیچگونه خطری شهروندان را تهدید نمیکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ستاد اطلاعرسانی و رسانههای همگانی فرمانداری ویژه شهرستان چابهار با صدور اطلاعیهای اعلام کرد صدای انفجار شنیدهشده در روز جاری (۲۸ تیر) در حوالی شهر چابهار، ناشی از عملیات امحا و انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، این عملیات توسط نیروهای مسئول و با رعایت کامل ضوابط ایمنی انجام شده و هیچگونه خطری متوجه شهروندان نبوده است.
فرمانداری ویژه چابهار از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی منتشرشده در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.