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صدای انفجار در چابهار ناشی از امحای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده بود

صدای انفجار در چابهار ناشی از امحای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده بود
کد خبر : 1815274
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فرمانداری ویژه چابهار اعلام کرد صدای انفجار شنیده‌شده در حوالی این شهر در روز ۲۸ تیر، ناشی از عملیات امحا و انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده بوده و هیچ‌گونه خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ستاد اطلاع‌رسانی و رسانه‌های همگانی فرمانداری ویژه شهرستان چابهار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدای انفجار شنیده‌شده در روز جاری (۲۸ تیر) در حوالی شهر چابهار، ناشی از عملیات امحا و انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات توسط نیروهای مسئول و با رعایت کامل ضوابط ایمنی انجام شده و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان نبوده است.

فرمانداری ویژه چابهار از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی منتشرشده در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

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