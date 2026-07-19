توقیف کامیون با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله در محور نور–نوشهر

به گزارش ایلنا، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از توقیف یک دستگاه کامیون با رانندگی نوجوانی ۱۳ ساله در محور نور–نوشهر خبر داد و نسبت به مسئولیت قانونی مالکان خودرو در واگذاری وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه هشدار داد.

سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: مأموران پلیس راه نور–نوشهر حین کنترل و نظارت بر تردد خودروها در این محور، یک دستگاه کامیون را که توسط نوجوانی ۱۳ ساله هدایت می‌شد، متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده، خودرو به پارکینگ منتقل شد و اقدامات قانونی در این خصوص صورت گرفت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با تأکید بر مسئولیت قانونی مالکان وسایل نقلیه گفت: بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب می‌شود.

عبادی ادامه داد: همچنین مطابق مقررات مربوط به معاونت در جرم، اگر مالک خودرو با علم و آگاهی وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد گواهینامه قرار دهد، با تسهیل وقوع جرم، ممکن است خود نیز با مسئولیت قانونی و تبعات قضایی مواجه شود.

وی از مالکان وسایل نقلیه خواست از واگذاری خودرو به افراد فاقد شرایط قانونی و گواهینامه رانندگی خودداری کنند تا از بروز حوادث و پیامدهای قانونی پیشگیری شود.

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